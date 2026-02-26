Por el UPD, hay un inusual aumento en la solicitud de servicios de ambulancias

La celebración por el último primer día de clases , instalado como UPD , se arraiga cada vez más entre los estudiantes de secundario del último año que egresarán al finalizar el ciclo lectivo . El día D es el domingo por la noche.

Los chicos iniciarán las clases el próximo lunes. No se trata de cualquier inicio de clases, se trata de un año con un cúmulo de emociones, eventos y, sin dudas, de gran intensidad por lo que el inicio de este recorrido es algo que quieren festejar juntos, luego de tantas experiencias compartidas en el colegio.

El asunto es que el festejo concita cierta inquietud entre muchos adultos y en paralelo, disparan una serie de consumos como salones, música, bebidas, traslados, fotógrafos, y hay que sumar: ambulancias.

Es que sorprendemente, los servicios de ambulancias privados están registrando un repunte de la demanda inusual para la fecha.

Lo cierto es que lejos de lo que sucedía hace unos pocos años, cuando comenzó a instalarse esta nueva tradición, y había menos organización, ahora hay más participación de los adultos, como padres y autoridades escolares, lo que activa estas estrategias.

El tema es complejo. Se trata de un evento organizado íntegramente por los chicos (no por el colegio), por lo que los padres cuentan que no les gusta mucho demasiada intervención. Sin embargo, han ido aceptándola. A diferencia de lo que sucedía antes, cuando organizaban todo ellos y usualmente no había adultos en el evento, lo que favorecía que algunos excesos terminaran mal. Es que, entre otras cosas, se trata mayormente de menores y es bastante común la presencia de alcohol.

Ya más instalado, ahora los salones ofrecen contratos que piden que sean firmados por padres que se hagan responsables mientras que se exige que algunos estén presentes durante toda esa noche. El objetivo del festejo es reunirse la noche previa al primer día de clases para bailar, comer y celebrar juntos, luego de lo cual se trasladan directamente al colegio.

Más demanda

Juan Carlos Videla, presidente de la Cámara de Servicios de Emergencia, afirmó que para esta ocasión han tenido más demanda de la habitual. Explicó que las escuelas tienen contratado un servicio de emergencias a través del seguro que pagan, sin embargo, unas pocas privadas han solicitado la presencia de una ambulancia en el lugar ya de antemano la mañana del lunes, lo cual es un servicio extra.

Por otra parte, algunos padres que participan en la organización han decidido sumar ese servicio para estar más tranquilos. Es algo no demasiado extraño ya que es usual que cuando hay un evento con mucha participación, se cuente con esta asistencia en el lugar. Hay que tener en cuenta que generalmente se reúnen tres o cuatro cursos para el festejo a lo que se suman los invitados.

Adrián es uno de los papás que participa en uno de los grupos de padres, ya que este año egresa su hija. Ya tiene dos UPD previos en su haber y contó que fue parte de los padres que se quedaron a acompañar a los chicos y no tuvieron problemas, incluso dijo que se quedaron afuera y los chicos iban con ellos a tomar mate. Pero claro, puede suceder que haya consumo de alcohol y suma que tampoco puede descartarse un accidente.

Llega el UPD: de qué se trata esta “nueva tradición” estudiantil y qué advertencias hizo el gobierno Alumnos de los últimos años de la secundaria realizan el ya tradicional UPD

“Contratar una ambulancia fue una iniciativa de los padres, algunos se oponían porque decían que estábamos como anticipando que iba a haber problemas con el alcohol”, relató. “Pero yo opiné: por mi trabajo llevo veinte millones de eventos, y en todos los eventos hay una ambulancia, porque cualquiera se puede descomponer o cualquiera se puede accidentar. Y este es un evento de ciento treinta personas al menos, porque son tres colegios juntos, entonces, una ambulancia es como natural para cualquier evento, más allá de que lo que puede pasar, que caiga uno redondo por el alcohol o porque se lastime una pierna porque tropezó”, argumentó.

Servicios para el festejo

Además de esto hay que considerar que las empresas de emergencias deberán estar atentas a poder dar respuesta ante la demanda espontánea. Esto dado que no sólo las escuelas tienen estos servicios por los seguros sino que también se exige que los tengan los salones habilitados. “Los salones no han alertado nada para ese día y no es necesario que lo hagan ya que tienen una cobertura de área protegida, que es exigida por todos los municipios de la provincia, aunque también puede ser que algunos lo hayan activado exclusivamente para ese día”, dijo Videla.

En ese sentido, están alertas para la madrugada del lunes por la posibilidad de más solicitudes por los servicios ya contratados por salones y colegios. Sin embargo, no creen que se vayan a ver sobrepasados en la posibilidad de respuesta.

“He comunicado desde la Cámara que estén alerta por la posibilidad de que pueda haber sobredemanda”, destacó.

Parte del asunto es que es usual que se contraten salones en lugares alejados e incluso que no estén habilitados. Es que los chicos buscan no tener conflictos con los controles del Ministerio de Seguridad y Justicia y los municipios, ya que si se detecta consumo de alcohol en menores, los eventos son cancelados.

“Cuando se estaba contratando la ambulancia, en el servicio comentaron como dato de color que no se demoraran en confirmar porque tenían gran demanda para el domingo. Incluso, dijeron que les han pedido ambulancias para lugares muy lejanos, como un departamento fuera del Gran Mendoza, pero no para un colegio allá sino para algún colegio de acá que festeja allá”, contó el papá.