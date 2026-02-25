Arrancaron las clases: más de 300.000 chicos inician hoy el ciclo lectivo 2026 en Mendoza

Después de muchos preparativos y expectativas, llegó el día. Este miércoles comenzaron las clases más de 300.000 alumnos de Mendoza , en lo que para ellos será el inicio formal del ciclo lectivo 2026 . Se trata de los alumnos de Nivel Inicial, Nivel Primario y primer año de secundaria.

En tanto, el próximo lunes 2 de marzo, será el turno del resto de la secundaria y, con ello, ya estarán en las aulas todos los estudiantes de los niveles obligatorios. Este 25 de febrero también inició las clases Educación Especial y de Jóvenes y Adultos.

Concretamente en Nivel Inicial , que abarca sala de cuatro y sala de cinco, iniciarán las clases 50.648 chicos. Al Nivel Primario , entre el primer grado y séptimo grado, asistirán 219.550 chicos mientras que a primer año asistirán alrededor de 32.000 estudiantes.

Según detalló la subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari, a los Andes cuando asistan la totalidad de los estudiantes a nivel secundario , lo que incluye hasta quinto año o sexto en el caso de las escuelas técnicas, la matrícula del nivel ascenderá a 168.032 alumnos.

En definitiva, serán 302.000 alumnos los que vuelvan este miércoles y un total de 438.000 la matrícula completa de los niveles obligatorios este ciclo lectivo.

Inicio de ciclo lectivo 2026 en la escuela Tito Laciar (Villa Nueva, Guaymallén) Prensa Guaymallén

En tanto, en todo el sistema sumarán 533.000 aproximadamente lo que incluye Centros de Capacitación para el Trabajo, Nivel Superior y Educación Especial.

Hay que tener en cuenta que algunos de los estudiantes ya estaban asistiendo al colegio por estar en proceso de recuperación de saberes. Esto dado que no habían logrado aprobar la totalidad de los aprendizajes prioritarios del ciclo lectivo 2025, para lo cual tuvieron la instancia de diciembre y, como segunda chance, la de febrero. En esas condiciones se encontraba 30% de la matrícula de secundaria.

Mendoza tiene más días de clases

Además, este año se asegurarán en Mendoza 190 días de clase, el objetivo propuesto a nivel nacional. Es el piso ideal establecido por el Consejo Federal de Educación (CFE) y que supera lo establecido en la Ley 25.864 de 2003, que fijó un mínimo de 180 días.

Mendoza es una de las tres provincias que cumplirá con esa mínima carga de jornadas, solo superada por San Luis, que tendrá 191, y Santiago del Estero, con 192.

Esto sobre el total de las 24 jurisdicciones nacionales y tal cual puso en evidencia un reciente informe de la organización Argentinos por la Educación. El resto de las jurisdicciones superan los 180 días establecidos por la ley salvo una: Catamarca tendrá 178.

En el aula para aprender mejor: más horas y menos ausentismo

Además, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) se ha puesto en valor que Mendoza tendrá una carga horaria superior a los estándares federales. En ese sentido, detalla que la Nación exige un mínimo de 760 horas reloj anuales para Primaria y 900 horas para Secundaria. Sin embargo, en Mendoza el Nivel Primario tendrá este ciclo 840 horas reloj (80 horas más que el mínimo nacional) y el Nivel Secundario, 940 horas reloj (40 horas más que lo exigido por Nación). En tanto, el Nivel Inicial alcanzará las 630 horas reloj.

Cabe recordar que Mendoza tiene como particularidad que se dicta media hora más de clase por jornada, algo implementado desde hace décadas.

Ciclo lectivo: la Dirección General de Escuelas (DGE) ha puesto en valor que Mendoza tendrá una carga horaria superior a los estándares federales

Todo esto a tono con la concepción que viene sosteniendo la gestión del gobierno escolar desde hace varios años y que postula que es necesario que los chicos estén en la escuela para garantizar aprendizajes y trayectorias. Justamente y en el mismo sentido es que este año se dispuso fortalecer la estrategia en cuanto al control del ausentismo. Una nueva resolución determinó que a partir del ciclo lectivo 2026 se exigirá a los alumnos del Nivel Primario un 80% de asistencia sobre el total de los días de clases. Quienes no lo logren deberán rendir todas las materias en diciembre, indistintamente de su rendimiento académico.

Cuándo son las vacaciones

Las actividades en los colegios habían comenzado el 6 de febrero con la presentación de los lineamientos pedagógicos. El 10 de febrero marcó una instancia de inicio de actividades fuertes con la presentación de los docentes en los establecimientos y el inicio del período de intensificación y fortalecimiento de trayectorias, lo que se conoce como recuperación de saberes. Esta instancia estuvo destinada a estudiantes de primaria y secundaria que no hubieran aprobado algunos de los aprendizajes prioritarios del ciclo anterior.

Tras haber transitado la primera mitad del año, el receso invernal llegará desde el 6 al 17 de julio para todos los niveles y modalidades.

El calendario indica que habrá un nuevo periodo de recuperación e intensificación de saberes a fin de año, tal cual suele suceder cada ciclo lectivo. Es la primera instancia para aquellos chicos que no hayan logrado aprobar los aprendizajes prioritarios y se extenderá por tres semanas: entre el 30 de noviembre y el 18 de diciembre.

Si bien la finalización del ciclo lectivo está pautada para el 22 de diciembre, lo usual es que los chicos que hayan aprobado la totalidad de los contenidos durante el ciclo lectivo dejen de asistir a clases a partir del inicio de esa instancia de recuperación.

Cuándo termina el ciclo lectivo 2026

Entre el 25 y el 31 de marzo dará inicio el cursado regular de todas las carreras de nivel superior. El cursado para los estudiantes de este nivel terminará entre el 16 y el 20 de noviembre.

Además el calendario fijó las fechas para las jornadas institucionales de las que participan supervisores, directivos, equipos de gestión, docentes y personal con cargo. El 11 y 19 de febrero ya se realizaron las primeras mientras que a fin de año se realizarán las segundas y serán el 22 de diciembre.

Será justamente el mismo día en que finalicen las actividades no solo todos los estudiantes del sistema sino además los docentes.

Al día siguiente, casi con la copa del brindis navideño en la mano, finalizarán las actividades los directores de todos los niveles y modalidades y los supervisores.