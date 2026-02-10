Hasta 80 faltas en un año: el motivo por el que se exigirá 80% de asistencia a clases en primaria

El ciclo lectivo 2026 comenzó con todo en Mendoza , con flamantes resoluciones y nuevas normas ya anunciadas y en marcha. Luego de que el lunes el ministro de Educación , Cultura, Infancias y DGE de la Provincia Tadeo García Zalazar presentara los lineamientos generales educativos, uno de los focos se centró en la obligatoriedad de que los chicos y chicas del nivel Primario cumplan con 80% de asistencia al cierre del año escolar.

De no cumplir con este piso, independientemente del rendimiento académico -si de notas y calificaciones en particular hay que hablar-, los alumnos y las alumnas deberán rendir todas las materias en diciembre . Es la instancia que se conoce "de recuperación de saberes" y donde se trabajará con estos chicos en fortalecer aquellos aprendizajes que se hayan visto debilitados por la gran cantidad de faltas .

"En general, los chicos con muchas inasistencias suelen presentar bajo rendimiento . Puede ser un caso muy excepcional en que tenga todo 10 con más de 20% de ausentismo, porque ello siempre impacta", ejemplificó la subsecretaria de Educación de Mendoza, Claudia Ferrari .

En ese sentido, la funcionaria advirtió que durante todo ese tiempo que el estudiante no estuvo en clases , se perdió ejemplificaciones y prácticas de los conocimientos adquiridos durante todo el año.

Si bien hasta el momento no existía un tope de inasistencias en Primaria (a diferencia de Secundaria), la decisión de implementar esta flamante normativa se tomó a raíz de un fenómeno que se vio en el post pandemia y que, año tras año, se fue acrecentando. Y tiene que ver con que muchos y muchas estudiantes contabilizaban, al finalizar el ciclo, con más de 40 inasistencias (lo que supera 20% del total de días de clases) .

Incluso, en casos extremadamente excepcionales, hubo chicos y chicas con hasta 80 faltas (más d4 40% del total de días de clases).

Paro: muchos docentes y muy pocos alumnos en escuelas de Mendoza

"No es normal que un chico falte casi la mitad de los días de clases. Y, aunque han sido casos excepcionales, hemos llegado", advirtió Ferrari.

La costumbre de faltar, algo que dejó la post pandemia

De cara al ciclo lectivo 2026, la matrícula estimada de alumnos en el nivel Primario asciende a 219.444 estudiantes. Históricamente, en Primaria nunca existió un protocolo específico que marcara una obligatoriedad de piso de presentismo (o de techo de ausentismo, según cómo se lo mire).

No obstante, la flamante resolución lo fija con claridad: cualquier alumno deberá cumplir con un piso de 80% de presentismo durante todo el ciclo escolar, considerando que, hasta el 27 de noviembre, en Mendoza se contabilizan 185 días de clases.

Para alcanzar 80% de presentismo, cualquier alumno de primaria debería ir a clases durante 148 de esos 185 días. Por esto mismo es que esa "nueva normalidad" que se comenzó a observar hace poco menos de cinco años les resultó llamativa a las autoridades educativas.

Tadeo

"Teníamos chicos que estaban faltando, al menos, 40 días. Si se tiene en cuenta que un mes hábil de clases tiene entre 19 y 21 días, 40 días sin ir a clases son dos meses que se está perdiendo. Por esto mismo es que se vio que fijar el piso en 80% no nos pareció un número alto", destacó Ferrari, quien resaltó que no se puede pensar que un estudiante que falta durante dos meses a clases no ve afectada su trayectoria educativa.

Según recapituló la funcionaria, el regreso a las clases presenciales post pandemia (y clases virtuales) trajo un ausentismo marcado, y en alza.

"Tal vez en sus casas a estos chicos les hicieron perder el valor de ir a la escuela. Pero lo que hay que preguntar aquí es si los chicos en sus casas, con clases remotas, aprenden lo mismo que yendo a la escuela. Y, aunque de seguro debe haber múltiples respuestas a esa pregunta, lo que vemos es una tendencia a que parecería ser que no importa la asistencia. El tema es que está comprobado que estar en el aula y, por ende, la asistencia resulta fundamental para los aprendizajes", resumió.

Si bien los casos más frecuentes -dentro del alto ausentismo- rondaban entre los 40 y 50 días sin ir a clases, hubo casos concretos -aunque aislados- en que se contabilizaron 80 faltas.

Claudia Ferrari es la subsecretaria de Educación de Mendoza. Foto: José Gutierrez / Los Andes

"En general, 20% de los chicos son quienes tienen más inasistencias de las que deberían. No se trata de inasistencias diarias o sostenidas (que es lo que ocurre en casos de enfermedades, por ejemplo). Pero del total, ya por fuera de esos límites de inasistencia, se encuentra 10% de los chicos y chicas", siguió la subsecretaria de Educación.

Toda esta realidad imperante fue la que determinó que se tomara la decisión de fijar un porcentaje de ausentismo permitido.

Los chicos podrán repetir primer grado nuevamente

Luego de que en 2012 el Consejo Federal de Educación recomendara crear una unidad pedagógica que abarcara primero y segundo año de la secundaria, ello derivo en que el traspaso entre primer y segundo año fuese automático a partir de 2013. Cualquier estudiante que finalizara primer grado, comenzaba sin contratiempos segundo. Y recién al finalizar segundo es que debían acreditar haber adquirido todos los aprendizajes mediante una evaluación (que integraba a toda la unidad).

En caso de no hacerlo, repetían segundo grado durante el ciclo posterior. No obstante, a fines del año pasado, la DGE firmó la resolución 6.790-2025 en la que se daba marcha atrás con esta resolución del Consejo Federal (la 174).

El 75% de estudiantes de primer grado tiene buen desempeño en lectura en Mendoza

"Se eliminó esta unidad pedagógica que integraba primero y segundo grado entendiendo que el trabajo tiene que estar enfocado en el fortalecimiento del pasaje entre niveles. Los saberes básicos de Lengua y Matemáticas comienzan en Sala de 4, por lo que todos los estudiantes tienen que haber adquirido competencias mínimas y necesarias para poder pasar a segundo grado", explicó Ferrari.

Los docentes regresaron a las aulas

Este martes, 10 de febrero, comenzó el trabajo del personal docente en todas las escuelas de Mendoza con la asistencia para la atención de estudiantes que inician el período de intensificación de saberes correspondiente a febrero, tanto en los niveles primario y secundario.

En el caso del nivel secundario, el período se extenderá hasta el 27 de febrero para estudiantes que tienen espacios curriculares desde el ciclo 2025 aún sin acreditar. Por su parte, los estudiantes del nivel primario que deban cumplir también con el período de febrero, comenzaron a asistir a clases en compañía de sus docentes para poder acreditar los saberes adeudados hasta la fecha.

"Hoy (por el martes) se reincorporó todo el personal docente a las escuelas. También hoy asumieron los equipos que ingresaron por concurso; hemos estado recorriendo las escuelas, y la asistencia de los chicos al período de recuperación ha sido buena", resumió la subsecretaria, quien agregó que el miércoles se celebrarán jornadas institucionales.