Increíble: la DGE y el IPV proyectan construir viviendas en un terreno que fue donado para una escuela

I N C R E I B L E DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS e IPV Mendoza proyectan utilizar terreno de la Escuela de Capacitación Laboral 6-045 de Mayor Drummond, Luján, construyendo 14 casas amontonadas para reubicar gente por tema Metrotranvía.
Vecinos de Drummond denuncian que la DGE y el IPV proyectan utilizar el terreno de una escuela para construir viviendas, sin cartel de obra y sin respuestas oficiales.
YA TRABAJAN SIN CARTEL
(Tenemos actuación notarial)
SUPONEMOS FORZARÁN CON HECHO CONSUMADO.
Sin respuesta resultaron las Cartas Documento enviadas al Municipio, DGE e IPV.
AYUDEN A VECINOS DE DRUMMOND
Firmando la petición: https://c.org/Tjgkz9stjP
YA HAY 750 FIRMAS
Vecina de Drummond:
Sonia Azzolino
DNI 12.450.486