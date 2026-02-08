8 de febrero de 2026 - 00:00

Increíble: la DGE y el IPV proyectan construir viviendas en un terreno que fue donado para una escuela

Vecinos de Drummond denuncian que la DGE y el IPV proyectan utilizar el terreno de una escuela para construir viviendas, sin cartel de obra y sin respuestas oficiales.

Por Redacción

I N C R E I B L E DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS e IPV Mendoza proyectan utilizar terreno de la Escuela de Capacitación Laboral 6-045 de Mayor Drummond, Luján, construyendo 14 casas amontonadas para reubicar gente por tema Metrotranvía.

YA TRABAJAN SIN CARTEL

(Tenemos actuación notarial)

SUPONEMOS FORZARÁN CON HECHO CONSUMADO.

Sin respuesta resultaron las Cartas Documento enviadas al Municipio, DGE e IPV.

AYUDEN A VECINOS DE DRUMMOND

Firmando la petición: https://c.org/Tjgkz9stjP

YA HAY 750 FIRMAS

Vecina de Drummond:

Sonia Azzolino

DNI 12.450.486

