Educación: por baja natalidad, estiman que para 2030 habrá solo 12 alumnos por aula en las escuelas primarias

La escuela primaria argentina atraviesa un cambio que avanza por un carril tan silencioso como profundo. De cumplirse las proyecciones demográficas actuales, para 2030 el país tendrá 1,2 millones de alumnos menos que en 2023 , lo que implica una caída de 27% en la matrícula del nivel primario. Según advierten especialistas, el impacto será directo en la organización del sistema educativo: menos estudiantes por aula por un lado, menos secciones necesarias por el otro y, en consecuencia, el desafío de redefinir cómo se usan los recursos disponibles .

Estas estimaciones se desprenden del informe “Presente y futuro de la cantidad de alumnos por docente y por grado” , elaborado por Argentinos por la Educación a partir de datos oficiales de matrícula, cargos docentes y proyecciones poblacionales . Este trabajo analiza la manera en que la transición demográfica -marcada por la fuerte caída de la natalidad- modificará obligatoriamente la estructura de la escuela primaria en los próximos años .

Entre los datos centrales del informe, sobresale el hecho de que, de mantenerse la cantidad actual de cargos docentes, Argentina podría pasar de un promedio de 16 alumnos por docente (actualidad) a apenas 12 en 2030 . Se trataría de un cambio significativo en un sistema que históricamente funcionó con aulas más numerosas.

En Mendoza , en tanto, la predicción de este mismo informe la media sería de entre 13 y 15 alumnos por docente ; lo que ubicaría a la provincia por encima del promedio.

"Cuando iniciamos la gestión, lo primero que vimos respecto al tema de las matrículas y el estado de situación fue que una tendencia que podía llegar afectar al nivel inicial . Y esa merma la estamos viendo ahora en el nivel inicial, por lo que se han puesto en marcha estrategias para resolverla ", destacó la subsecretaria de Educación de Mendoza, Claudia Ferrari , a Los Andes .

En ese sentido, la funcionaria destacó que una de las estrategias que se implementó fue la de multiplicar las salas de 3 años, con la idea de aprovechar el recurso físico (escuelas e infraestructura) y humano (docentes). Así las cosas, comenzaron a convertir salas de 4 y 5 años que quedaban sin matrícula en salas de 3, buscando universalizar estos espacios (no son obligatorios por ley, a diferencia de las de 4 y 5).

"En 2024 había 60 salas de 3, mientras que cerramos 2025 con 120, y la idea es que 2026 llegue a su fin con 180 salas. Las salas que se van abriendo llegan para dan respuestas a la comunidad -va en alza la demanda de estas salas-, y también para hacer un uso eficiente de recursos", agregó Ferrari.

De regreso al estudio y la proyección en el nivel primario en Argentina, se observa que la reducción de la matrícula no será homogénea en todo el país, según destacan los especialistas. En términos absolutos, la Provincia de Buenos Aires concentrará la mayor pérdida. Aquí se proyectan más de 510.000 alumnos menos, lo que equivale a una caída de 30,5%. Le siguen la Ciudad de Buenos Aires (CABA), con una baja proyectada del 34%, y Santa Fe, con casi 88.000 estudiantes menos.

En términos relativos, en tanto, las caídas más pronunciadas se esperan en Tierra del Fuego (-36,1%), Santa Cruz (-34,9%) y CABA (-34,0%). En cambio, provincias como Santiago del Estero, Misiones y Corrientes mostrarían descensos más moderados, aunque igual de significativos.

Docentes primaria 2023 Promedio de alumnos por docente, por países de latinoamérica. Nivel Primario. Ámbito urbano y rural. Año 2023. Argentinos por la Educación

La situación de Argentina frente al mundo y cómo estará Mendoza

En la actualidad, el sistema primario argentino cuenta -en promedio- con 16 alumnos por cargo docente, una cifra intermedia en el contexto regional. Está por encima de Uruguay (15) y del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE- (14), pero por debajo de países como México (24), Colombia (23) o Brasil (18).

De cumplirse las proyecciones, el ratio argentino descendería a 12 alumnos por docente en 2030, ubicando al país entre los sistemas con aulas más reducidas de la región. Sin embargo, este promedio nacional esconde fuertes contrastes provinciales.

Catamarca, CABA y La Pampa podrían registrar entre 7 y 8 alumnos por docente, mientras que Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Misiones se mantendrían en valores más altos, de 13 a 15 alumnos por cargo, aún incluso después de la caída de la matrícula.

La experiencia en Mendoza con las salas de 3

Para contrarrestar la reducción de alumnos en las salas de 4 y 5 años en Mendoza -situación que se viene observando desde hace años en estos espacios que son obligatorios por ley-, las autoridades educativas provinciales pusieron el foco en la apertura de salas de 3.

"Uno de los pilares en los que se trabaja es el aprovechamiento del recurso humano de manera más eficiente; es decir, llevar al docente donde los niños lo necesitan. Por ello iniciamos este proceso de resignificación para convertir salas de 4 y 5 sin matrícula en salas de 3, tendencia impulsada desde la propia Ley Federal de Educación", indicó la subsecretaria de Educación.

Claudia Ferrari es la subsecretaria de Educación de Mendoza. Foto: José Gutierrez / Los Andes Claudia Ferrari es la subsecretaria de Educación de Mendoza. Foto: Archivo Los Andes

Además, Ferrari destacó que este proceso de resignificación está siendo acompañado de una imprescindible capacitación para los docentes, para lograr el fortalecimiento de los primeros años de vida de los niños con un mejor aprendizaje y formación.

En ese sentido, la funcionaria destacó que los cambios en la matrícula del nivel primario no se están viendo con notoriedad en Mendoza todavía, aunque ello ocurrirá más temprano que tarde,

Adiós a las aulas superpobladas

Otro cambio relevante que anticipa el informe de Argentinos por la Educación a nivel país es la drástica reducción de los cursos numerosos. Si se mantuviera la cantidad de secciones existente en 2023, las aulas con 25 a 29 alumnos pasarían de representar casi 30% del total a apenas 3,5%, y las que tienen 30 o más alumnos caerían de 14% a 0,4%.

En paralelo, crecerán con fuerza las aulas pequeñas. Las secciones de 15 a 19 alumnos pasarán a ser casi la mitad del total, mientras que aquellas con menos de 15 estudiantes se multiplicarán, alcanzando más de 22%.

Caida matrícula poyectada primaria a 2030 Caída de la matrícula en el nivel primario (1º a 6º grado) entre 2023 y 2030, a partir de la proyección de la Dirección Nacional de Población. Ámbito urbano. Argentinos por la Educación

Este proceso ya puede observarse en algunas provincias y se profundizará hacia 2030. Catamarca, La Rioja y Entre Ríos lideran hoy la proporción de aulas chicas, mientras que en el futuro se sumarían Tierra del Fuego, Río Negro y Santa Cruz.

Oportunidad (y un riesgo) para el sistema educativo

Para los especialistas, la caída de la natalidad abre una ventana inédita. Martín De Simone, uno de los autores del informe, sostiene que sin aumentar el gasto total es posible destinar más recursos por alumno, lo que podría traducirse en mejoras reales en el aprendizaje si se toman decisiones basadas en evidencia.

Mendoza 02 de setiembre de 2020 Sociedad Escuela, pandemia, aislamiento Por el aislamiento de la pandemia, COVID-19, las aulas de los colegios permanecen vacias, sin alumnos ya que trabajan desde sus casas en clases virtuales Educación: proyectan que para 2030 habrá solo 12 alumnos por aula en las primarias de Argentina Archivo

Aunque advierte que el problema es la inercia del sistema. Mantener estructuras pensadas para una matrícula mucho mayor puede llevar a desperdiciar una oportunidad histórica. Según las estimaciones del informe, si se mantuvieran los ratios actuales, en 2030 se necesitarían más de 50.000 secciones menos y reasignar unos 71.000 cargos docentes, con un valor equivalente cercano a $966.000 millones anuales, alrededor del 15% del presupuesto educativo nacional.

Impactos distintos en lo público y lo privado

Los efectos de la caída de matrícula no serán iguales en todos los sectores. Cecilia Adrogué, investigadora del Conicet, advierte que el sistema público y el privado enfrentarán desafíos muy distintos. Mientras que en el sector estatal el presupuesto no depende directamente de la cantidad de alumnos, en el privado la matrícula define la viabilidad económica de las instituciones.

Caida matrícula poyectada primaria a 2030 b Promedio de alumnos por cargo docente frente a alumnos. Nivel primario. Ámbito urbano. Año 2023 y proyección 2030 (manteniendo constante la cantidad de cargos docentes de 2023). Argentinos por la Educación

“Muchas escuelas privadas deberán sostener estructuras grandes con menos estudiantes, lo que las obligará a replantear su organización”, señala.

¿Menos es más?

Los especialistas coinciden en que reducir el debate a “menos alumnos por aula mejora el aprendizaje” es una simplificación peligrosa. Leyre Sáenz Guillén, economista especializada en educación, remarca que no existe una relación lineal entre tamaño de clase y resultados educativos y que aulas demasiado chicas pueden incluso limitar el aprendizaje entre pares.

La clave, señalan, no está solo en el número, sino en cómo se usan los recursos liberados: tutorías personalizadas, extensión de la jornada escolar, programas de apoyo académico y no académico, mejoras en infraestructura y acompañamiento docente.

Un cambio que exige planificación

La transición demográfica ya está en marcha y sus efectos serán inevitables. Para Facundo Albornoz, profesor universitario e investigador, la caída de la natalidad obliga a repensar el sistema educativo en profundidad. Pero advierte que cualquier transformación deberá contemplar las reacciones de las familias, los docentes y los equipos escolares.