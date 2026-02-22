El año de los cuadernillos: "alfabetización avanzada" en un ciclo lectivo que busca asegurar aprendizajes

El ciclo lectivo 2026 llegará en Mendoza con una serie de cambios de fondo que serán transversales al año de clases en todos los niveles obligatorios . Desde un fortalecimiento de Nivel Inicial con una fuerte avanzada en sala de tres, hasta cambios en la forma de evaluar en primer grado y nuevas estrategias para la secundaria, el año estará marcado por la intención de que los chicos salgan de cada ciclo con los contenidos esenciales esperados para el nivel.

Para eso, cuadernillos y censos ganarán fuerte presencia en las aulas y la implementación de lo que la Dirección General de Escuelas (DGE) denomina “alfabetización avanzada” . Es que se busca consolidar estrategias que apuntan a mejorar el desempeño de los estudiantes de los niveles obligatorios en lengua y matemática, en la búsqueda de revertir resultados no demasiados satisfactorios en las pruebas de aprendizaje.

El próximo miércoles 26 de febrero se dará inicio formal al ciclo lectivo con el comienzo de las clases presenciales para el Nivel Inicial, primaria y los chicos de primer año de la secundaria. Serán alrededor de 302.000 alumnos los que ese día volverán a dar vida a las aulas mientras que a partir del 2 de marzo lo hará el resto de los estudiantes de la secundaria, unos 136.000 alumnos más.

El ciclo lectivo 2026 llegará en Mendoza con una serie de cambios de fondo que serán transversales al año de clases en todos los niveles obligatorios.

Desde la DGE han destacado que Mendoza superará el mínimo exigido de horas y jornadas de clases : habrá 190 días, una provincia que tiene media hora más por día del promedio nacional.

Lograr que los chicos adquieran los contenidos esenciales para cada año es uno de los objetivos sustanciales en los que se enfocarán las acciones. Para eso habrá dos estrategias fundamentales: por un lado, la entrega de cuadernillos específicamente desarrollados para determinados años y, por otro, la implementación de lo que el gobierno escolar denomina alfabetización avanzada. Esto desde cuarto hasta séptimo grado y en el caso de lengua implica un progreso de la fluidez y la comprensión lectora hacia la producción oral y escrita.

Tal cual explicó la subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari, se entregarán cuadernillos a los estudiantes que cursen los años de cierre de ciclo. Esto es para tercer grado, sexto y séptimo de primaria.

Ciclo lectivo 2020: inscripciones para la secundaria El ciclo lectivo 2026 llegará en Mendoza con una serie de cambios de fondo que serán transversales al año de clases en todos los niveles obligatorios.

Lo que se busca con esto es garantizar saberes para cada ciclo y que los chicos avancen en su trayectoria con esto ya adquirido. En esos cuadernillos hay ejercicios con los saberes básicos que deben acreditar en lengua y matemática, contenidos que se irán trabajando durante el año con los docentes. Estos luego serán evaluados con los censos que mantendrá la provincia y viene implementando los últimos años. Por un lado el Censo de Fluidez Lectora y, por otro, el de matemática.

Menos ausentismo

Justamente con la intención de asegurar aprendizajes, una estrategia anunciada para este año es que se exigirá un 80% de asistencia de los días de clases en primaria. Quienes no lo logren deberán rendir todas las materias en diciembre, indistintamente de su rendimiento académico.

Pero a partir de este año además, habrá un cambio radical en primer grado: para los alumnos que ingresen a este curso en 2026, ya no será considerado unidad pedagógica con segundo grado sino que se evaluará de manera independiente. Junto con esto se abre la posibilidad de que algunos chicos permanezcan o repitan si no logran los aprendizajes esenciales. En la DGE están convencidos de que con esto se lograrán aprendizajes reales, significativos y de calidad en cada uno de estos grados.

Apuesta por el Nivel Inicial

Pero este tipo de propuestas también llegan al Nivel Inicial y se realizan en sala de cinco con la intención de consolidar saberes y tener un diagnóstico que quede disponible para los docentes que reciben a los alumnos en primer grado.

“Se está trabajando en el fortalecimiento del paso entre la sala de cinco y primer grado, en una rúbrica que va a acompañar la trayectoria del estudiante: cuando terminan, los docentes de Nivel Inicial completan todos esos datos, y entonces el maestro que recibe al niño en primer grado va a tener la información certera respecto del avance que el chico ha tenido en distintas áreas, pero fuertemente en relación a la alfabetización inicial y a los saberes vinculados a lengua y matemática”, detalló la subsecretaria.

Allí también se realizan los censos de lengua y matemática, obviamente adaptados al nivel. Como sucede en el resto de los años, esa información queda disponible en el GEI, la plataforma del sistema educativo local.

Este nivel es justamente una de las apuestas fuertes en las que se apoyan las nuevas estrategias. Reconocen el impacto positivo que tiene el inicio temprano en las trayectorias posteriores. La provincia avanza en la reorganización del nivel a partir de una reducción de la matrícula debido a la baja de la natalidad. Con ello, fortalece la creación de nuevas salas de tres, esto con la intención de avanzar en una ampliación progresiva de la cobertura de la escolarización temprana. Se ha anunciado que se busca lograr su universalización en 2027 (garantizar el acceso a todos los chicos en condiciones de acceder) y que esta se transforme en obligatoria a partir de 2028.

Censos y evaluaciones

Este año también estará marcado por los censos que viene implementando el gobierno escolar. Por un lado el más antiguo, el Censo de Fluidez Lectora, que se aplica en todos los años de primaria y secundaria, incluso sala de cinco. Naturalmente adaptado a cada nivel. Este año se hará en dos instancias a desarrollarse en marzo y en octubre y se busca que no se superpongan con las mediciones en matemáticas. En agosto se propone tomar una tercera muestra que no es obligatoria pero que permite monitorear el progreso y debe desarrollarse por cuenta de cada institución.

Los alumnos de 3º, 5º y 7º grado del nivel primario y 1º año del nivel secundario comenzaron a participar desde este lunes de la tercera medición del Censo de Fluidez Lectora.Escuela Julio Lemos de Godoy Cruz.Foto: Orlando Pelichotti El ciclo lectivo 2026 llegará en Mendoza con una serie de cambios de fondo que serán transversales al año de clases en todos los niveles obligatorios.

Además se mantendrá el Censo de Matemática que comenzó a implementarse el año pasado y se desarrollará durante los primeros 15 días de noviembre. La última semana de octubre se desarrollará la instancia muestral que llevan a cabo evaluadores externos a cada institución en algunos grupos seleccionados.

Asimismo los chicos también serán evaluados en las pruebas nacionales Aprender. Romina Durán, directora de Evaluación de la Calidad Educativa, señaló que este año se tomarán en tercer grado de nivel primario aunque aguardan mayores detalles. Refirió que el 10 y 11 de marzo se ha convocado a una reunión de autoridades educativas por parte del gobierno nacional donde se conocerá más de este operativo y se sabrá si habrá otros alternativos. Justamente por lo mismo, en esa reunión esperan tener el detalle de las fechas en las que se implementará. En tanto, este año no habrá evaluaciones internacionales.

Secundaria con cambios

En la secundaria se implementa el cuadernillo de primer año de lengua y matemática,que se usa durante el período de diagnóstico. Con esto se busca evaluar los conocimientos básicos que debería tener un alumno que ingresa al nivel secundario. Ferrari explicó que a partir de esto los docentes pueden saber dónde están parados para planificar su año y saber si hay algo que no está tan sólido para fortalecerlo.

Pero no serán los únicos cambios en el nivel aunque los otros irán dirigidos a algunos segmentos específicos. Por un lado, se busca favorecer la terminalidad con la incorporación de educación a distancia en la secundaria que se dicta en Educación de Jóvenes y Adultos. Para ese segmento, destinado a mayores de 18 años, se ofrece una mayor flexibilización, destinada a quienes por razones laborales, familiares, geográficas o personales, no pueden sostener una cursada presencial regular. Funcionan ocho centros cabecera que concentran la oferta completa de primero, segundo y tercer año en Educación a Distancia y ofrecen los títulos de Bachiller en Agro y Ambiente, y en Economía y Administración. La intención es ampliarlo.

Otra novedad llegará a las escuelas técnicas, en las que se persigue acotar el trayecto actualmente de 6 años para reducirlo a 5. La implementación de la Nueva Secundaria Técnica busca además un mayor adaptación y vinculación con el mercado de trabajo.

En 2025, ya se aplicó a las nuevas tecnicaturas en Programación y Robótica y en Energías Renovables, Eficiencia Energética y Sustentabilidad y para este año se anuncia una profundización de esta reformulación, fundamentalmente en lo vinculado a nuevas tecnologías y energías limpias.

Congresos de Educación en Mendoza

Otro de los hitos que tendrá el ciclo lectivo 2026 en Mendoza es la realización de congresos de Educación a través de los cuales la provincia busca posicionarse como una jurisdicción de referencia en el tema.

Por un lado, se organiza el Congreso de Matemática que el año pasado fue de índole provincial y se busca que sea considerado un congreso nacional y para eso están en tratativas con el gobierno de Javier Milei para que lo avale.

Pero además se ha proyectado un congreso de primera infancia. “Sería un congreso que abarcaría todas las temáticas desde los 45 días a los 5 años”, destacó Ferrari. En principio se proyecta que el primero sea en agosto y el segundo en septiembre.