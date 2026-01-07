El top 5 de las provincias con más días de clases: cómo quedó Mendoza

El Consejo Federal de Educación dio a conocer las fechas del ciclo lectivo 2026 de todas las provincias. De la comparativa se desprende que Mendoza es una de las que tendrá el ciclo lectivo más extenso y se posiciona dentro de las primeras 5, solo superada por Santiago del Estero.

Está a tono con los objetivos tantas veces destacados por la Dirección General de Escuelas ( DGE ) : los últimos periodos, se ha afianzado la intención de que los chicos estén más tiempo en la escuela. En ese marco, el gobierno escolar ha destacado aspectos como el cumplimiento de los 190 días de clases pero, además, que Mendoza cuenta con media hora más de clase que el promedio nacional por jornada por lo cual supera las 800 horas anuales en primaria.

En ese mismo marco también se ha fortalecido fuertemente la estrategia para disminuir el ausentismo entendiendo que este es un precursor del deterioro de las trayectorias e incluso del abandono.

La resolución 508 del Consejo Federal de Educación puso a disposición el calendario escolar para el año 2026. Allí se detalla provincia por provincia cuándo será el inicio de la actividad, el receso invernal y la finalización de actividades.

En el caso de Mendoza, el inicio del ciclo lectivo será el 25 de febrero y terminará el 22 de diciembre.

Mendoza es una de las provincias que tendrá el ciclo lectivo más extenso y se posiciona dentro de las primeras 5, solo superada por Santiago del Estero.

Para el 25 de febrero se estipula el comienzo de clases para Nivel Inicial, Primario, Educación Especial, Educación de jóvenes y adultos y primer año de la secundaria. En tanto, el inicio desde segundo al último año del secundario será el 2 de marzo.

En cuanto al término del ciclo lectivo, la finalización se refiere al último día de clases para estudiantes que adeuden aprendizajes. Pero aquellos que logren aprobarlos durante la trayectoria previa podrán dejar de asistir unos días antes. Esta fecha podrá ser a partir del 30 de noviembre ya que desde ese día hasta el 18 de diciembre comienza la recuperación e intensificación de saberes para aquellos estudiantes que deban contenidos.

Comienzo y fin de clases

Dado que Neuquén aún tiene en elaboración su calendario, resulta que de 23 jurisdicciones, 17 iniciarán las clases el 2 de marzo y solo 7 empezaran antes, entre ellas, Mendoza.

Chubut, Jujuy y San Luis iniciarán el 23 de febrero y culminarán el 18 de diciembre. Santiago del Estero tendrá su ciclo lectivo entre el 18 de febrero y el 18 de diciembre. En tanto, Tierra del Fuego comenzará el 24 de febrero y culminará el 18 de diciembre.

La mayoría terminará las clases el 18 de diciembre. Allí se incluyen CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

En tanto, el 17 de diciembre lo hará Formosa, el 22 de diciembre Buenos Aires y Mendoza mientras que por último, La Pampa se extenderá hasta el 23 de diciembre, casi a punto del brindis de Noche Buena.

Hay que tener en cuenta que durante el periodo de clases habrá 15 feriados nacionales. Se sumarán los locales como el día del Santo Patrono Santiago (25 de julio) y los municipales.

En la primera mitad del ciclo habrá 5 feriados nacionales que caen en días hábiles mientras que el feriado patronal de Mendoza cae día sábado. En la segunda mitad del ciclo lectivo habrá 2 feriados nacionales en día hábil

Mendoza en el “top five”

Si se tiene en cuenta la cantidad de días de clases, el “top five” con las 5 provincias con más carga queda de la siguiente manera y Santiago del Estero encabeza el ranking nacional. Con inicio de clases el 18 de febrero y finalización el 18 de diciembre, y con receso invernal del 20 al 31 de julio, la provincia alcanzará 208 días hábiles efectivos de clases, la cifra más alta del país.

Mendoza es una de las provincias que tendrá el ciclo lectivo más extenso y se posiciona dentro de las primeras 5, solo superada por Santiago del Estero.

En un segundo escalón aparece un grupo de jurisdicciones que comparten la extensión y el podio del segundo lugar. Mendoza, que comenzará el 25 de febrero y finalizará el 22 de diciembre, con vacaciones de invierno del 6 al 17 de julio, tendrá 205 días hábiles de clases. Es la misma cantidad que tendrán Chubut, Jujuy y San Luis. Todas superan ampliamente el piso propuesto a nivel nacional.

Cuándo son las vacaciones de invierno

En cuanto al receso invernal, en el país habrá tres períodos diferentes.

Entre el 6 al 17 de julio estarán de receso Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. Una semana despupes, entre el 13 al 24 de julio estarán Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Finalmente, entre el 20 y el 31 de julio tendrán sus vacaciones de invierno Buenos Aires, CABA, Chaco, Chubut y Santiago del Estero

Mendoza tiene más horas de clase

Al dar a conocer el calendario 2026 a fines de noviembre, la DGE hizo hincapié en el histórico diferencial de media hora diaria en la jornada escolar, superando las 800 horas anuales en Primaria.

La resolución 6432 de la DGE estableció 190 días de clase y, según resaltan desde el área, garantiza una carga horaria piso superior a la exigida a nivel nacional debido a que la jornada escolar en Mendoza es media hora más extensa que en el resto del país.

Lo dispuesto establece las siguientes cargas horarias mínimas garantizadas para el ciclo 2026:

Nivel Inicial: 630 horas reloj.

Nivel Primario: 840 horas reloj. (80 horas más que el mínimo nacional).

Nivel Secundario: 940 horas reloj. (40 horas más que el mínimo nacional).