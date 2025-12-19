19 de diciembre de 2025 - 08:21

Acuerdo clave: la CECIM y la DGE impulsarán la formación y terminalidad educativa en la construcción

La Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (CECIM) y el Ministerio de Educación firmaron un convenio clave a nivel local.

Por Matías Carretero

En un movimiento para fortalecer la competitividad y la profesionalización del sector, la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (CECIM) y el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE sellaron un convenio de colaboración. El acuerdo busca dar respuesta a una realidad crítica del sector: el 33% de los trabajadores registrados de la construcción no ha completado sus estudios secundarios.

El acto, celebrado en la sede de la Dirección General de Escuelas (DGE), contó con la presencia del ministro Tadeo García Zalazar y el presidente de la CECIM, Dalmiro Barbeito, acompañados por autoridades de ambas instituciones. La firma se concretó a mediados de diciembre con el objetivo de que las primeras acciones y proyectos formativos comiencen a ejecutarse de manera inmediata al inicio del ciclo lectivo 2026, en el mes de febrero.

CECIM: un vínculo necesario

Durante la reunión en Casa de Gobierno entre CECIM y el ministerio de Educación.
Para la CECIM la capacitaci&oacute;n es una herramienta fundamental para mejorar la eficiencia y la competitividad de las firmas mendocinas.

El convenio no solo apunta a la terminalidad de los estudios primarios y secundarios, sino que pone el foco en la especialización técnica. Se prevé el dictado de cursos en áreas con alta demanda laboral, como construcción en seco, electricidad y saneamiento. Además, el plan contempla la incorporación de aulas móviles y la articulación con otros programas provinciales, como "Enlace", del Ministerio de Producción, para potenciar la formación dentro de las propias empresas.

Dalmiro Barbeito, titular de la CECIM, destacó que la capacitación es una herramienta fundamental para mejorar la eficiencia y la competitividad de las firmas mendocinas. Según explicó, existe una necesidad imperiosa de contar con recursos humanos calificados que dominen tanto los aspectos teóricos como los prácticos de la actividad.

Impacto en los futuros profesionales de la construcción

Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es la apertura de las empresas para que estudiantes de escuelas secundarias técnicas de Mendoza realicen prácticas profesionalizantes. Esta iniciativa pretende facilitar el egreso efectivo de los alumnos y mejorar sus oportunidades de empleabilidad al insertarlos tempranamente en entornos productivos reales.

Desde el Ministerio de Educación, el subsecretario de Infraestructura Escolar, Carlos Daparo, y el director de Educación Técnica y Trabajo, Claudio Dagne, resaltaron que esta alianza público-privada permite a la DGE orientar sus capacitaciones según las necesidades reales del mercado. El convenio también establece mecanismos de evaluación y monitoreo conjunto para asegurar la calidad de los procesos formativos y la actualización continua de los perfiles profesionales en toda la provincia

