La desocupación bajo al 6,6% y el mercado laboral tuvo un leve crecimiento en el tercer trimestre

El mercado de trabajo que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ) mostró una desaceleración en la desocupación y, a su vez, un leve crecimiento en el empleo durante el tercer trimestre (julio-septiembre) del año.

Cornejo insistirá con una propuesta sobre empleo joven que Milei no incluyó en la Reforma Laboral

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas , de las 30 millones de personas que tiene en cuenta el INDEC, las divisiones se ubicaron en 48,6% en la tasa de actividad (TA) –que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población ; 45,4% en la tasa de empleo (TE) –que mide la proporción de personas ocupadas; y 6,6% en la tasa de desocupación (TD) –personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la PEA.

En números , alcanzaron a 14,6 millones, 13,6 millones y 1 millón de personas, respectivamente.

En un contexto donde se debate la reforma laboral que presentó el Gobierno en las sesiones extraordinarias, el informe del INDEC muestra una mejora en las comparaciones interanuales e intertrimestrales.

Registró una leve suba de 0,5 puntos porcentuales (p.p.) en relación con el segundo trimestre (de 48,1% a 48,6%). Contra el mismo período del 2024 subió 0,3 p.p. y pasó de 48,3% a 48,6%.

Dentro de la población activa, se destacó que la TA para los varones fue de 70,1%, mientras que para las mujeres fue de 52,6% dentro del universo de 14 años y más.

A nivel geográfico, las regiones que presentaron mayores tasas de actividad fueron Gran Buenos Aires (GBA), con 49,5%, Pampeana, con 49,8% y Cuyo, con 47,6%. Noreste destacó como la región con menor tasa de actividad: 43,6%.

Tasa de empleo

Se ubicó 0,9 p.p. por encima del trimestre anterior (de 44,5% a 45,4%) y 0,4 p.p. respecto al mismo trimestre del año anterior (de 48,3% a 48,6%).

Dentro de la población ocupada, el 43,3% alcanza la tasa de informalidad, en donde el 71,9% de los ocupados son asalariados.

De ellos, el 36,7% son informales. Mientras que en los asalariados informales, el 13,9% realiza aportes propios.

Por otra parte, el 24,5% de la población ocupada trabaja por cuenta propia, el 3,2% son patrones y el 0,4% son trabajadores familiares sin remuneración.

Si se analiza por nivel educativo, más de la mitad de las personas ocupadas (60,5%) cuentan con hasta secundario completo, mientras que el 39,4% posee estudio superior y universitario (completo o incompleto).

Tasa de desocupación

Comparado con el trimestre anterior (abril-junio), la TD cayó un p.p. y pasó de 7,6% a 6,6%.

Contra el mismo trimestre del 2024, disminuyó 0,3 p.p.: pasó de 6,9% a 6,6%.

En términos absolutos, la población desocupada alcanzó a 958.000 personas.

El desempleo alcanzó a más mujeres (7,4%) que hombres (5,9%) si se analiza la población de 14 años y más.

A nivel geográfico, las regiones que presentaron mayores tasas de desocupación fueron el GBA con 6,8% y Pampeana, con 7,5. La Patagonia (5%) y el Noroeste (4,7%) fueron las regiones con menor TD.

“Consecuente con la mejor evolución que lo esperado del nivel de actividad del tercer trimestre, la creación de empleo superó nuestras expectativas. A pesar del aumento de la gente que salió a buscar trabajo, se terminó generando una caída a 6,6% de la desocupación; lo que resulta una buena noticia”, señaló el director ejecutivo de la fundación Libertad y Progreso, Aldo Abram.