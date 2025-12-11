11 de diciembre de 2025 - 10:39

Expectativas de empleo en alza: las empresas proyectan más contrataciones en el primer trimestre de 2026

Finanzas y Seguros lidera las intenciones de contratación y el NEA muestra la mayor fortaleza regional, mientras que Cuyo se mantiene estable.

Crecen las expectativas de contratación por parte de las empresas argentinas, lo que podría llevar a un crecimiento del empleo

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

ManpowerGroup presentó los resultados de su Encuesta de Expectativas de Empleo para el primer trimestre de 2026. El relevamiento arrojó una Expectativa Neta de Empleo (ENE) de +10% ajustada por estacionalidad. El dato implica un aumento de 5 puntos porcentuales respecto del trimestre previo y un salto de 11 puntos en la comparación interanual.

Según los resultados de la encuesta realizada entre el 1 y el 31 de octubre de 2025 a más de 700 empleadores argentinos, el 30% de las empresas consultadas planea incrementar su dotación de personal, el 18% prevé reducirla, el 35% mantendrá sus plantillas sin cambios y el 17% aún no lo sabe. La ENE surge de restar el porcentaje de empleadores que anticipa recortes del porcentaje de quienes proyectan nuevas incorporaciones.

“Luego de cuatro trimestres con nulas y bajas expectativas de generación de empleo, el empresariado argentino se muestra más optimista para el primer trimestre de 2026”, reflexiona Luis Guastini, director general y presidente de ManpowerGroup Argentina y director de Talent Solutions para Latinoamérica.

Y agrega: “Argentina logró abandonar el último puesto en el ranking global de expectativas, pero aún está lejos de nuestros países vecinos en lo que se refiere a la generación de empleo”.

image
Expectativas de contrataci&oacute;n de las empresas argentinas en el tiempo

Expectativas de contratación de las empresas argentinas en el tiempo

Sectores: Finanzas y Seguros encabeza el repunte

Nueve de las once actividades económicas relevadas proyectan crear empleo. Finanzas y Seguros lidera las intenciones de contratación con una ENE de +27%, seguido por Construcción y Bienes Raíces (+20%). En el extremo opuesto, Sector Público, Salud y Servicios Sociales muestra las perspectivas más débiles, con una ENE de -3%.

Frente al trimestre anterior, las expectativas mejoran en ocho sectores, con subas de 17 puntos porcentuales en Finanzas y Seguros y de 16 puntos en Información. En la comparación interanual, nueve actividades muestran un fortalecimiento, encabezado también por Finanzas y Seguros (+20 puntos).

image
Cu&aacute;les son los sectores en los que crecer&iacute;a el empleo, seg&uacute;n el relevamiento de Manpower Group

Cuáles son los sectores en los que crecería el empleo, según el relevamiento de Manpower Group

Regiones: el NEA marca el ritmo

En cinco de las seis regiones del país los empleadores esperan aumentar sus dotaciones entre enero y marzo de 2026. La excepción es Cuyo, donde las proyecciones se mantienen sin variación. El NEA presenta la expectativa más fuerte, con una ENE de +15%, seguido por la Patagonia y la región Pampeana, ambas con +13%. Cuyo refleja el menor dinamismo, con 0%.

Respecto al trimestre anterior, las intenciones de contratación se fortalecen en cuatro regiones, con la Pampeana a la cabeza (+9 puntos). Por el contrario, Cuyo registra la caída más pronunciada, con -18 puntos. En el análisis interanual, el NEA vuelve a destacar con un incremento de 25 puntos porcentuales, mientras que Cuyo muestra el retroceso más marcado (-16 puntos).

image

