Expectativas de empleo en alza: las empresas proyectan más contrataciones en el primer trimestre de 2026

ManpowerGroup presentó los resultados de su Encuesta de Expectativas de Empleo para el primer trimestre de 2026 . El relevamiento arrojó una Expectativa Neta de Empleo (ENE) de +10% ajustada por estacionalidad. El dato implica un aumento de 5 puntos porcentuales respecto del trimestre previo y un salto de 11 puntos en la comparación interanual .

Según los resultados de la encuesta realizada entre el 1 y el 31 de octubre de 2025 a más de 700 empleadores argentinos, el 30% de las empresas consultadas planea incrementar su dotación de personal , el 18% prevé reducirla, el 35% mantendrá sus plantillas sin cambios y el 17% aún no lo sabe. La ENE surge de restar el porcentaje de empleadores que anticipa recortes del porcentaje de quienes proyectan nuevas incorporaciones.

“Luego de cuatro trimestres con nulas y bajas expectativas de generación de empleo, el empresariado argentino se muestra más optimista para el primer trimestre de 2026”, reflexiona Luis Guastini, director general y presidente de ManpowerGroup Argentina y director de Talent Solutions para Latinoamérica.

Y agrega: “Argentina logró abandonar el último puesto en el ranking global de expectativas, pero aún está lejos de nuestros países vecinos en lo que se refiere a la generación de empleo”.

Nueve de las once actividades económicas relevadas proyectan crear empleo . Finanzas y Seguros lidera las intenciones de contratación con una ENE de +27%, seguido por Construcción y Bienes Raíces (+20%). En el extremo opuesto, Sector Público, Salud y Servicios Sociales muestra las perspectivas más débiles, con una ENE de -3%.

Frente al trimestre anterior, las expectativas mejoran en ocho sectores, con subas de 17 puntos porcentuales en Finanzas y Seguros y de 16 puntos en Información. En la comparación interanual, nueve actividades muestran un fortalecimiento, encabezado también por Finanzas y Seguros (+20 puntos).

image Cuáles son los sectores en los que crecería el empleo, según el relevamiento de Manpower Group

Regiones: el NEA marca el ritmo

En cinco de las seis regiones del país los empleadores esperan aumentar sus dotaciones entre enero y marzo de 2026. La excepción es Cuyo, donde las proyecciones se mantienen sin variación. El NEA presenta la expectativa más fuerte, con una ENE de +15%, seguido por la Patagonia y la región Pampeana, ambas con +13%. Cuyo refleja el menor dinamismo, con 0%.

Respecto al trimestre anterior, las intenciones de contratación se fortalecen en cuatro regiones, con la Pampeana a la cabeza (+9 puntos). Por el contrario, Cuyo registra la caída más pronunciada, con -18 puntos. En el análisis interanual, el NEA vuelve a destacar con un incremento de 25 puntos porcentuales, mientras que Cuyo muestra el retroceso más marcado (-16 puntos).