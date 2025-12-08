Encuesta: la reforma laboral tiene apoyo en Mendoza pero también genera preocupaciones

Una encuesta realizada por RZ Consultora sobre las opiniones en Mendoza respecto de la reforma laboral dejó para el Gobierno nacional algunos datos positivos , pero también una preocupación .

El sondeo fue realizado entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre pasados en Gran Mendoza . Se trata de un estudio de proporciones importantes, ya que abarcó 1.535 casos en total, entre consultas presenciales y online.

Ante la inminente presentación del proyecto de reforma laboral por parte del gobierno de Javier Milei , el dato más positivo para su iniciativa fue que el 64,53% respondió que la considera necesaria para el país, mientras que sólo el 35,47% opinó lo contrario.

Un porcentaje similar ( 61.05% ) expresó además que los sindicatos tienen “demasiado poder” en la Argentina.

Sin embargo, en contraste, gran parte de la ciudadanía contestó que no tiene conocimientos en profundidad sobre la propuesta que busca modificar las reglas de contratación y despidos, entre otras cuestiones. Y dejó en claro que tiene temor a que no genere beneficios en el sector de los trabajadores el cambio.

Falta de información sobre la reforma laboral

Yendo al detalle, el 42,4% sabe apenas “algo” de la reforma laboral, mientras que el 23,26% sabe "muy poco". Si se suma a ambas categorías, los que directamente no saben “nada” del tema (8,7%), resulta que casi el 75% tienen un déficit importante de información, frente a un 25% que conoce “bastante” del proyecto.

A esto se suma que, interrogados sobre las emociones que produce la reforma laboral, las opiniones de los mendocinos tampoco resultan positivas. Según este trabajo, sólo el 37,1% cree que la reforma beneficia a los trabajadores, mientras que el 50,58% piensa que favorece a las empresas.

En forma más rotunda, casi el 60% siente miedo de que la reforma le haga perder derechos laborales. A pesar de que apenas el 26,6% del universo de encuestados es empleado registrado en la actualidad.

También en el plano de las emociones, el 56,4% de los encuestados expresó que la reforma laboral le produce “preocupación”, mientras que al 43,6% restante le genera “esperanza”.

Otro punto que se destaca es que bastante menos de la mitad de los encuestados (40,7%) cree que la reforma en efecto conseguirá generar más empleo. El 48,8% cree, en cambio, que esto no va a pasar y el restante 10,4% no sabe qué pasará.

Se nota además desconfianza ante la negociación por empresa (48,2% respondió que ese modelo es “peor para los trabajadores”) mientras que un fuerte 65,7% advirtió que prefiere la “estabilidad laboral” a la “flexibilidad para contratar” (34,3%).

Un desafío para el gobierno de Milei

Para Rubén Zavi, titular de la encuestadora, estos datos revelan que la reforma laboral “es un tema instalado con alta visibilidad pública y fuerte impacto político”.

Consultado sobre las cifras del estudio, Zavi expresó que “la gente quiere una reforma laboral porque hay necesidades de puestos de trabajo, pero le está temiendo un poco, le da miedo la pérdida de derechos o perder empleo”.

En el estudio aparece de todos modos una clara diferenciación en las percepciones entre los votantes de Javier Milei (que son mayoría en Mendoza) y los de Sergio Massa. O sea, los dos últimos candidatos presidenciales de 2023. “La mayoría de los votantes de Milei (71,4%) no tiene miedo a perder derechos”, sostiene Zavi. En el caso de los Massa, es al revés: el 93,3% piensa que sí están en riesgo sus derechos.

Pero frente a la preocupación generalizada de la gente, Zavi considera que “hace falta más comunicación y es uno beneficio para la oposición, porque va a poder decir que este proyecto es un avasallamiento de derechos”.

El encuestador señala además que “la gente puede salir a la calle por este tema y pueden ganarla los preocupados”.

Zavi sostiene que “hay necesidad de generar algo diferente” en materia laboral, pero ese avance requiere una estrategia de comunicación. “Milei va a sacar estas reformas de alto impacto aprovechando el espaldarazo de las elecciones legislativas; es el momento. Ahora, no está comunicado bien y puede entrar en una crisis de gobierno si no se comunica bien”, remató.

Que se trata de un tema muy sensible para la ciudadanía queda reflejado en la pregunta sobre la influencia que puede tener para los mendocinos la reforma laboral en el voto. El 75,5% respondió que influiría, versus un 17,4% que contestó que no y un 6,9% que no sabe.

