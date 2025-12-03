Reforma laboral: el Gobierno analiza un esquema diferenciado para jóvenes planteado por la CGT

El Gobierno de Javier Milei continúa con su plan de avanzar en una reforma laboral y fijó el 9 de diciembre como fecha para enviar el proyecto al Congreso de la Nación . En ese marco, la cúpula de la CGT le presentó al Poder Ejecutivo un borrador que incluye un régimen laboral específico de primer empleo para menores de 30 años.

La política laboral del primer mundo es incompatible con la del peronismo kirchnerista

La propuesta sindical, que se discute mientras el Gobierno asegura tener listo su propio proyecto de reforma, apunta a establecer un esquema diferenciado del que rige para los trabajadores formales.

Según indicaron fuentes gremiales, alcanzaría a jóvenes de hasta 30 años y contemplaría mayores niveles de flexibilidad en materia salarial, de vacaciones, jornada laboral e indemnizaciones , en comparación con lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo.

De ese modo, quienes ingresen al mercado laboral formal hasta esa edad contarían con un nivel de protección menor que los trabajadores ya registrados.

El borrador de la CGT busca mantener las garantías para quienes están formalizados desde hace años y, a la vez, establecer un régimen para los nuevos ingresos , que accederían a la protección plena recién al superar los 30 años.

Un sector del Ejecutivo, que mantiene canales de diálogo con referentes de la central obrera, recibió la propuesta. Según TN, la iniciativa no fue descartada por los funcionarios libertarios, quienes la interpretaron como una posible herramienta para promover el empleo.

En paralelo, la Casa Rosada mantiene hermetismo respecto del contenido final de la reforma laboral que, si se cumple el cronograma previsto, será presentada el 9 de diciembre junto con otros proyectos del oficialismo.

Desde el Gobierno dejaron trascender que el texto ya estaría elaborado y se encuentra en los despachos de Manuel Adorni, Martín Menem y Patricia Bullrich. Según indicó la exministra de Seguridad, la iniciativa será tratada inicialmente en el Senado y, de obtener media sanción, pasará luego a la Cámara de Diputados.

Resta definir si la CGT logrará introducir cambios en el proyecto oficial durante el debate legislativo. Las negociaciones se darán en un contexto de creciente tensión con la central obrera, que reclama conocer el contenido completo de la reforma y, al mismo tiempo, refuerza sus contactos políticos mientras mantiene prudencia en sus declaraciones públicas.