Reforma laboral: Acovi y SVE capacitaron al sector cooperativo vitivinícola en Mendoza

El encuentro reunió a representantes de cooperativas vitivinícolas de distintos puntos de Mendoza, con exposiciones centradas en legislación laboral, liquidación de sueldos, seguridad social y nuevas herramientas para el sector. La capacitación estuvo encabezada por el doctor

Raúl Pissolito

, abogado de la Universidad de Mendoza y asesor de entidades empresarias y cooperativas vitivinícolas, junto al equipo del estudio

Lisicki, Litvin & Abelovich

, integrado por Cintia Prado, Magalí Vega y Gonzalo de la Cruz.