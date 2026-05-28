Reforma laboral: Acovi y SVE capacitaron al sector cooperativo vitivinícola en Mendoza

Acovi y la Cooperativa de Provisión de Servicios Vitivinícolas y Enológicos (SVE) llevaron adelante una nueva jornada de capacitación enfocada en la reforma laboral, en el marco de su programa de formación para fortalecer el cooperativismo en el sector vitivinícola mendocino.
El encuentro reunió a cooperativas, productores y profesionales que analizaron los principales cambios de la Ley de Modernización Laboral, con exposiciones del estudio Lisicki, Litvin & Abelovich y del doctor Raúl Pissolito, especialista en derecho laboral. La actividad se convirtió en un espacio de actualización y debate para el sistema cooperativo vitivinícola.
Reforma laboral, cooperativas y nuevas herramientas
El encuentro reunió a representantes de cooperativas vitivinícolas de distintos puntos de Mendoza, con exposiciones centradas en legislación laboral, liquidación de sueldos, seguridad social y nuevas herramientas para el sector. La capacitación estuvo encabezada por el doctor Raúl Pissolito, abogado de la Universidad de Mendoza y asesor de entidades empresarias y cooperativas vitivinícolas, junto al equipo del estudio Lisicki, Litvin & Abelovich, integrado por Cintia Prado, Magalí Vega y Gonzalo de la Cruz.
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Fabián Ruggeri, presidente de Acovi y SVE, inauguró la jornada de capacitación organizada por Acovi y SVE sobre reforma laboral en el cooperativismo vitivinícola.
Acovi
En ese marco, Gonzalo de la Cruz, Director del área Pymes & Payroll en Lisicki, Litvin & Abelovich, destacó el nivel de interés generado entre los asistentes y afirmó: “indudablemente existe la necesidad de tener este tipo de capacitaciones”. A su vez, remarcó la participación activa del público y la cantidad de consultas realizadas durante la jornada: “Es muy bueno lo que hace Acovi de llamar a este tipo de charlas y reuniones”.
Además, el especialista adelantó la continuidad del trabajo conjunto con la entidad para nuevas instancias formativas: “Estamos pensando en organizar otras charlas durante el año y hacerlas en forma periódica”.
Productores y cooperativas destacaron la importancia de actualizarse
La participación del público fue uno de los puntos más destacados de la jornada organizada por Acovi y SVE. Productores, referentes de cooperativas y asistentes coincidieron en remarcar la necesidad de contar con espacios de capacitación para comprender las modificaciones laborales y administrativas que impactan en la actividad vitivinícola.
El vicepresidente de Acovi, Jorge Barbero, sostuvo que este tipo de encuentros permiten mantenerse actualizados frente a las nuevas normativas: “Nos sirve muchísimo para tener una noción de qué se trata, lo cual es muy importante para quienes estamos al frente de una cooperativa”. Además, agregó que incorporar conocimientos ayuda a resolver situaciones cotidianas y mejorar la gestión dentro de las entidades.
Reforma laboral, capacitacion
El encuentro generó un espacio de intercambio con consultas y participación activa de los asistentes.
Acovi
Durante la jornada, uno de los conceptos más analizados fue el funcionamiento del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y su impacto dentro de las cooperativas. En ese marco, María Marcela Martínez, integrante de la cooperativa vitivinícola Algarrobo Bonito de General Alvear, destacó: “Creo que el tema que más llamó la atención es el FAL, por lo que implica en cuanto a coberturas de financiamiento de indemnizaciones”.
En la misma línea, Ana Vaieretti, de Cooperativa Norte Mendocino y parte de la Comisión Revisora de Cuentas de Acovi, destacó el valor práctico de las exposiciones brindadas por los especialistas: “La verdad que fue super interesante. Nos dilucidaron bastante la situación y mientras más se sabe, mejor”.