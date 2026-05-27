¿Comprar o alquilar?: lanzan una plataforma gratuita para evaluar qué opción conviene más

En un contexto económico complejo, muchos argentinos deben analizar qué conviene más: ¿comprar o alquilar una vivienda? . En este sentido, el Centro de Estudios Económicos Urbanos (CEEU) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) presentó una página web para ayudar a las personas a tomar esta decisión.

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Se trata de compraroalquilar.com.ar . una herramienta de uso gratuito que genera una simulación, permitiendo comparar, con datos reales y variables macroeconómicas, si conviene renovar el alquiler o comprar una propiedad . Según un comunicado lanzado por la Universidad , la aplicación brinda “una respuesta concreta para una de las decisiones más importantes (y difíciles) de la economía familiar argentina".

Una plataforma ayuda a las personas a tomar las mejores decisiones a la hora de alquilar o comprar una vivienda

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, a diferencia de los simuladores bancarios tradicionales que solo evalúan si el usuario puede pagar la cuota, esta plataforma proyecta el impacto patrimonial completo de cada decisión a lo largo del tiempo. De esta manera, la lógica de la herramienta se estructura sobre tres ejes:

Al respecto, en el comunicado se explica que “el modelo incorpora variables que rara vez aparecen en el cálculo intuitivo como la plusvalía esperada del inmueble, los costos transaccionales del mercado argentino, la evolución salarial, la inflación y el costo de oportunidad del capital ; es decir, el rendimiento que el usuario resigna al inmovilizar sus ahorros en un inmueble en lugar de destinarlos a otra inversión. Este parámetro es configurable: cada usuario puede ingresar la tasa que mejor refleja su perfil y sus alternativas reales”.

Calculadora financiera- compraroalquilar compraroalquilar.com.ar, la página desarrollada por el Centro de Estudios Económicos Urbanos (CEEU) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) compraroalquilar.com.ar

En ese sentido, la herramienta no solo evalúa la capacidad de pago: también visibiliza cómo el valor que genera la ciudad (la revalorización del suelo, la mejora de infraestructura, el desarrollo del entorno) impacta directamente en el patrimonio de quien decide comprar. Capturar ese valor, o resignarlo, es parte clave del cálculo.

Las características de la calculadora del CEEU

Por otro lado, la calculadora del CEEU también corrige sesgos frecuentes que llevan a decisiones patrimoniales equivocadas: la ilusión de la amortización negativa en créditos UVA, la subestimación de los costos de escrituración en CABA, o el impacto del interés compuesto en los ajustes de alquiler.

De esta manera, permite someter cualquier escenario a situaciones de estrés macroeconómico: ¿Qué pasa con mi deuda si hay una devaluación fuerte?; ¿Puedo sostener el alquiler si el Índice de Contratos de Locación me lleva el contrato al límite?