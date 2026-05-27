La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aplicará desde este jueves 28 de mayo una nueva actualización en las tasas de seguridad aeroportuaria . La medida tendrá impacto directo en el valor final de los pasajes aéreos en la Argentina.

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El cambio más fuerte se dará en los vuelos de cabotaje , donde el cargo pasará de $20 a $6.500 por ticket . Además, también habrá incrementos en las rutas regionales e internacionales.

Según el nuevo esquema oficial, la tasa para vuelos regionales subirá de USD 4,42 a USD 5 , mientras que para los trayectos internacionales aumentará de USD 8 a USD 9 .

Suben las tasas aeroportuarias y anticipan un impacto en el precio de los pasajes. (foto archivo)

Desde el mercado aeronáutico señalaron que el encarecimiento de las tasas podría repercutir rápidamente en las tarifas y afectar la competitividad del sector. De acuerdo con estimaciones privadas, un incremento del 15% en los cargos aeroportuarios puede traducirse en una suba adicional de alrededor de USD 0,54 por pasajero , cifra que se suma al ajuste aplicado previamente por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

En ese contexto, referentes del sector sostienen que actualmente volar desde Argentina puede costar hasta el triple que hacerlo desde Brasil o Chile para cubrir distancias similares, debido a la carga impositiva y al peso de las tasas operativas. Además de los nuevos cargos, en el precio final de los pasajes influyen el IVA, percepciones impositivas del 30% y costos asociados al aterrizaje y control aéreo.

El argumento del Gobierno y las críticas del sector

Fuentes oficiales explicaron que la actualización busca “recomponer el financiamiento del sistema” y garantizar inversiones vinculadas a la seguridad operacional. Según indicaron, los recursos obtenidos permitirán financiar mejoras en infraestructura aeroportuaria, modernización tecnológica, capacitación de personal y refuerzo del sistema de salvamento y extinción de incendios.

Las objeciones más duras llegaron desde la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA). Su CEO, Peter Cerdá, advirtió que la Argentina se convirtió en el país con los costos operativos más elevados de la región y aseguró que los incrementos “ponen en riesgo la competitividad del mercado local”.

Aprueban nuevas tarifas para las tasas aeroportuarias Suben las tasas aeroportuarias y anticipan un impacto en el precio de los pasajes. (foto archivo)

El directivo sostuvo que las tasas y costos acumulados ya aumentaron más de 35% en los últimos dos años y medio y comparó los valores argentinos con los europeos. Según explicó, un vuelo internacional que atraviesa el espacio aéreo argentino desde Jujuy hasta Ushuaia debe pagar cerca de 8.320 euros, mientras que en Europa el costo promedio es considerablemente menor.

Además, adelantó que solicitarán la intervención del ministro de Economía, Luis Caputo, para intentar frenar nuevas subas.

Récord de pasajeros y caída en vuelos de cabotaje

La discusión sobre las tasas coincide con un período de alta actividad aerocomercial. Datos de la ANAC indicaron que entre enero y abril los aeropuertos argentinos registraron más de 3,9 millones de pasajeros, el mejor inicio de año para el sector.

En abril, el tráfico internacional superó los 1,3 millones de usuarios, con cifras récord también en movimientos de vuelos internacionales. El crecimiento se destacó especialmente en los aeropuertos del interior del país, donde aumentó de manera significativa la cantidad de pasajeros que viajaron al exterior sin pasar por Buenos Aires.

Sin embargo, el segmento de cabotaje mostró una caída. Durante abril, los vuelos domésticos transportaron cerca de 1,29 millones de pasajeros, una cifra inferior a la registrada en el mismo mes del año pasado.