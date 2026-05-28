Además de la tecnología y la ropa , los argentinos ahora cruzan a Chile de forma masiva para comprar el álbum y las figuritas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¿La razón principal? El precio es más atractivo en el vecino país.

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Los argentinos se acercaron a la tienda oficial Panini , ubicada en Providencia (Región Metropolitana), para acceder a los productos. Hasta se pueden conseguir en Falabella o París con facilidad.

Para tomar dimensión, el álbum oficial del Mundial, versión tapa blanda, cuesta 4.800 pesos chilenos, es decir, apenas unos $7.700. En nuestro país, los valores rondan entre los $15.000 y hasta $40.000 , según el lugar y el punto de venta.

Embed - Argentinos cruzan a Chile por el álbum del mundial

De hecho, hay promociones: el álbum tapa blanda más 50 sobres de figuritas a 58.900 pesos chilenos (AR$ 94.108).

Además, el álbum en su versión de tapa dura (Gold), arranca en 14.500 pesos chilenos (AR $ 23.168).

"Compran cajas": argentinos arrasan en Chile con el álbum y las figuritas del Mundial 2026 "Compran cajas": argentinos arrasan en Chile con el álbum y las figuritas del Mundial 2026 Mega

De allí que no sorprenda en las imágenes ver a los argentinos con cajas apiladas para cruzar la cordillera.

Testimonios de argentinos que viajaron a Chile por el álbum del Mundial

"Salió (el álbum) como un boom en Argentina, que nadie lo consiguió. Después venimos acá en cantidad y nos llevamos muchos", dijo un joven entrevistado por el canal Mega.

"La diferencia del precio es de 10, 8 lucas en Argentina", destacó otro argentino, acerca de lo conveniente que es.

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"Nos conviene porque hay mucha diferencia en precio para poder venderlo allá (en Argentina)", sumó otro entrevistado, quien alertó de la comercialización de álbumes truchos en Argentina.

De todos modos, hay una cuestión importante: la Aduana puede revisar los vehículos y establecer sanciones por eventuales casos de contrabando.