28 de abril de 2026 - 09:34

El álbum del Mundial 2026 ya se vende en Argentina: precios, detalles y cómo conseguirlo gratis con Los Andes

La colección oficial de figuritas del Mundial 2026 ya se vende en Argentina: incluye casi mil estampas, precios actualizados y puntos de venta. En Mendoza, Diario Los Andes lo incluirá en la edición del domingo 10 de mayo.

La colección Mundial 2026 contará con más de 100 páginas y casi mil figuritas, con las selecciones de los 48 países participantes.

La colección Mundial 2026 contará con más de 100 páginas y casi mil figuritas, con las selecciones de los 48 países participantes.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El lanzamiento del álbum oficial de figuritas del Mundial 2026 ya es una realidad y, como cada cuatro años, vuelve a despertar la pasión de coleccionistas e hinchas, quienes sueñan con entusiasmo completar esta entrega, que será la más grande en su historia.

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En Mendoza, la propuesta llega con un condimento especial: el próximo domingo 10 de mayo, Diario Los Andes entregará de regalo el álbum oficial junto a su edición impresa, en todos los kioscos de la provincia.

Cómo será el nuevo álbum Panini para el Mundial 2026

La colección, desarrollada por Panini, es la más grande de la historia, con más de 100 páginas y casi mil figuritas que recorren a las 48 selecciones participantes del torneo. Cada sobre incluirá siete figuritas y formará parte de ese ritual futbolero que combina emoción, intercambio y encuentro entre amigos y familias.

El álbum tendrá un valor de $ 15.000, mientras que cada sobre de figuritas costará $ 2.000. Entre las novedades, además de la clásica versión en tapa dura, se suma una edición especial dorada, pensada para coleccionistas, que estará disponible de manera exclusiva a través del sitio Zonakids. La colección ya se encuentra disponible en todo el país desde el 30 de abril.

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Llegó el álbum Panini del Mundial 2026: cuánto cuesta, dónde conseguirlo y todo lo que tenés que saber.

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Mundial 2026: Las sorpresas y ausencias en la página de la Selección Argentina

En cuanto a la Selección Argentina, el álbum vuelve a generar expectativa. Lionel Messi aparece como el principal atractivo, ocupando la figurita número 17, en lo que podría ser su última participación en un álbum mundialista. También forman parte nombres clave como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

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MUNDIAL 2026. Las seis figuritas de Lionel Messi en el álbum Panini de la Copa Mundial.

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Además, la edición refleja el recambio generacional con la inclusión de jóvenes promesas como Nico Paz, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone, junto a Leonardo Balerdi en la defensa. Recordemos que Argentina integrará el Grupo J del Mundial 2026 junto a Argelia, Austria y Jordania, en busca de defender el título conseguido en Qatar 2022.

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Como cada edición, el álbum no solo representa una colección, sino una experiencia cultural que atraviesa generaciones, con el fútbol como punto de encuentro.

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