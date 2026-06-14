La Uruguay de Marcelo Bielsa y un debut pesado ante Arabia Saudita: hora, TV, formaciones

La Celeste enfrenta al cuadro árabe este lunes a las 19 horas, en el marco del Grupo H. Será en el Hard Rock Stadium de Miami.

La Uruguay de Marcelo Bielsa y un debut pesado ante Arabia Saudita

Uruguay quiere dejar atrás la intrascendencia de las últimas Copas del Mundo, y para eso confió en un proyecto deportivo encabezado por Marcelo Bielsa. Este lunes desde las 19 horas, llegará la primera prueba de fuego contra Arabia Saudita. Se juega en el Hard Rock Stadium de Miami.

La Celeste afronta su primer partido en el Mundial 2026 sabiendo que es el duelo a vencer. Con el débil Cabo Verde como cuarto elenco de la zona y España como gran candidata, la pelea por la clasificación se decidiría entre el cuadro Charrúa y su rival de turno Arabia Saudita. Por eso, el choque de la fecha inicial es importantísimo.

Giorgian de Arrascaeta puso en ventaja al seleccionado uruguayo ante Bolivia en Montevideo. (AP) Giorgian de Arrascaeta está lesionado, y se pierde el debut de Uruguay Marcelo Bielsa afrontó un proceso previo tumultuoso, marcado por peleas con figuras como Luis Suárez, la lesión de De Arrascaeta, y algunos resultados no deseados como en la Copa América 2024. Sin embargo, tuvo otro momentos de gran rendimiento como la victoria ante Argentina en La Bombonera. Intentando recuperar esa mejor versión, el DT pondrá toda la carne al asador.

Arabia, mientras tanto, tiene experiencia en amargar el debut de un cuadro Sudamericano. En Qatar 2022 sorprendió al mundo del fútbol al vencer 2 a 1 a la Selección Argentina que luego se consagró campeona. Es un equipo durísimo, rápido, y que no se dará por vencido rápidamente.

image En 2022, Arabia Saudita sorprendió al mundo del fútbol al vencer 2 a 1 a la Selección Argentina CNN Con la continuidad de varios jugadores que metieron el batacazo hace cuatro años, los dirigidos por Georgios Donis se preparan para luchar por el segundo puesto del grupo, que le daría la clasificación a los 16vos de final. De reojo mira Argentina, ya que del Grupo H saldría su rival en dicha instancia.