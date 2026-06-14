14 de junio de 2026 - 19:26

La Uruguay de Marcelo Bielsa y un debut pesado ante Arabia Saudita: hora, TV, formaciones

La Celeste enfrenta al cuadro árabe este lunes a las 19 horas, en el marco del Grupo H. Será en el Hard Rock Stadium de Miami.

La Uruguay de Marcelo Bielsa y un debut pesado ante Arabia Saudita

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Los Andes | Redacción Deportes
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Marcelo Bielsa afrontó un proceso previo tumultuoso, marcado por peleas con figuras como Luis Suárez, la lesión de De Arrascaeta, y algunos resultados no deseados como en la Copa América 2024. Sin embargo, tuvo otro momentos de gran rendimiento como la victoria ante Argentina en La Bombonera. Intentando recuperar esa mejor versión, el DT pondrá toda la carne al asador.

Arabia, mientras tanto, tiene experiencia en amargar el debut de un cuadro Sudamericano. En Qatar 2022 sorprendió al mundo del fútbol al vencer 2 a 1 a la Selección Argentina que luego se consagró campeona. Es un equipo durísimo, rápido, y que no se dará por vencido rápidamente.

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En 2022, Arabia Saudita sorprendi&oacute; al mundo del f&uacute;tbol al vencer 2 a 1 a la Selecci&oacute;n Argentina&nbsp;

En 2022, Arabia Saudita sorprendió al mundo del fútbol al vencer 2 a 1 a la Selección Argentina

Con la continuidad de varios jugadores que metieron el batacazo hace cuatro años, los dirigidos por Georgios Donis se preparan para luchar por el segundo puesto del grupo, que le daría la clasificación a los 16vos de final. De reojo mira Argentina, ya que del Grupo H saldría su rival en dicha instancia.

Probables formaciones de Arabia Saudita - Uruguay:

Arabia Saudita: Al Owais; Abdulhamid, Al Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi; Kanno, Al Juwayr, Aljohani; Madash, Al-Dawsari, Al-Braikan. DT: Georgios Donis.

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathias Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.

Datos del partido:

Estadio: Hard Rock Stadium de Miami

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)

Hora: 19

TV: TyC Sports, DSports, Telefé, Disney+

Minuto a minuto y estadísticas de Arabia Saudita - Uruguay:

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