Sin Lamine Yamal, España debuta en el Mundial 2026 contra Cabo Verde: hora, TV, formaciones

El cuadro de Luis de la Fuente comienza su periplo en el Grupo H este lunes desde las 13 horas, en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta.

Pone primera uno de los equipos favoritos para quedarse con el Mundial 2026. La España de Luis de la Fuente afrontará este lunes desde las 13 horas su debut ante el débil Cabo Verde, en el estadio Mercedez-Benz de Atlanta. Sin Lamine Yamal, la Roja quiere comenzar con el pie derecho.

Después de 16 años de fracasos en Copas del Mundo, la Selección de España finalmente llega al máximo certamen como lo hizo en ese lejano 2010: como una de las grandes candidatas a quedarse con la gloria máxima. La enorme jerarquía de su plantel, el buen trabajo de su cuerpo técnico, y los antecedentes previos en Eliminatorias y Eurocopa de 30 presentaciones sin perder lo respaldan.

Lamine Yamal apuesta fuerte en la previa del Mundial 2026 Lamine Yamal será el gran ausente en el debut de España FIFA Este lunes desde las 13 horas de nuestro país, la Furia Roja saldrá a la cancha a revalidar esa confianza que el mundo del fútbol depositó en sus espaldas. Lo hará con la tranquilidad de saberse superiores a su rival de turno, pero con la sensible baja de su figura Lamine Yamal. Si bien su entrenador aseguró que ya está recuperado de las molestias que arrastró durante toda la previa, no sería arriesgado pensando en el futuro cercano.

Pero eso no quiere decir que los europeos no salgan con un once inicial con muchas estrellas. Fabián Ruiz, Rodri, Pedri, Ferrán, y Mikel Oyarzabal se harán cargo de conducir a buen puerto las ilusiones de su gente, mientras el crack del Barcelona se recupera para el segundo duelo del grupo.

Cabo Verde es la cenicienta de una zona que cuenta con dos campeones del Mundo como España y Uruguay, y al duro Arabia Saudita que en la Copa pasada sorprendió al vencer a Argentina. No tiene grandes nombres ni una historia que lo respalde, pero confía en su aceitado esquema de juego para dar el batacazo.