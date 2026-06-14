14 de junio de 2026 - 15:46

Sin Lamine Yamal, España debuta en el Mundial 2026 contra Cabo Verde: hora, TV, formaciones

El cuadro de Luis de la Fuente comienza su periplo en el Grupo H este lunes desde las 13 horas, en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta.

España debuta en el Mundial 2026 contra Cabo Verde

España debuta en el Mundial 2026 contra Cabo Verde

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Pone primera uno de los equipos favoritos para quedarse con el Mundial 2026. La España de Luis de la Fuente afrontará este lunes desde las 13 horas su debut ante el débil Cabo Verde, en el estadio Mercedez-Benz de Atlanta. Sin Lamine Yamal, la Roja quiere comenzar con el pie derecho.

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Después de 16 años de fracasos en Copas del Mundo, la Selección de España finalmente llega al máximo certamen como lo hizo en ese lejano 2010: como una de las grandes candidatas a quedarse con la gloria máxima. La enorme jerarquía de su plantel, el buen trabajo de su cuerpo técnico, y los antecedentes previos en Eliminatorias y Eurocopa de 30 presentaciones sin perder lo respaldan.

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Este lunes desde las 13 horas de nuestro país, la Furia Roja saldrá a la cancha a revalidar esa confianza que el mundo del fútbol depositó en sus espaldas. Lo hará con la tranquilidad de saberse superiores a su rival de turno, pero con la sensible baja de su figura Lamine Yamal. Si bien su entrenador aseguró que ya está recuperado de las molestias que arrastró durante toda la previa, no sería arriesgado pensando en el futuro cercano.

Pero eso no quiere decir que los europeos no salgan con un once inicial con muchas estrellas. Fabián Ruiz, Rodri, Pedri, Ferrán, y Mikel Oyarzabal se harán cargo de conducir a buen puerto las ilusiones de su gente, mientras el crack del Barcelona se recupera para el segundo duelo del grupo.

Cabo Verde es la cenicienta de una zona que cuenta con dos campeones del Mundo como España y Uruguay, y al duro Arabia Saudita que en la Copa pasada sorprendió al vencer a Argentina. No tiene grandes nombres ni una historia que lo respalde, pero confía en su aceitado esquema de juego para dar el batacazo.

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Sus futbolistas más importantes son Logan Costa del Villarreal de España, el histórico arquero de 40 años Vozinha, y el capitán Ryan Mendes, actualmente en el fútbol de Turquía. Ninguno está en un grande, o cuenta con una trayectoria de peso. Pero tienen el amor de una nación que sueña con dar el golpe.

Probables formaciones de España - Cabo Verde:

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruíz, Rodri, Pedri, Ferran Torres, Mike Oyarzabal y Alex Baena. DT: Luis de la Fuente.

Cabo Verde: Vozinha; Willyan Pina, Sidny Lopes Cabral, Pico, Diney; Telmo Arcanjo, Kevin Lenini; Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Ryan Mendes; Nuno da Costa. DT: Bubista.

Datos del partido:

Estadio: Mercedes-Benz de Atlanta

Árbitro: Adham Makhadmeh

Hora: 13

TV: DSports

Minuto a minuto y estadísticas de España - Cabo Verde:

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