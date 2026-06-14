Evitá morderte las uñas y mover los dedos durante el Mundial 2026: qué significa y cómo controlarlo

El Mundial 2026 ya se juega y hay hinchas que apenas pueden quedarse quietos. Algunos empiezan a mover los dedos sin darse cuenta, otros llevan las manos a la boca y terminan mordiendo sus uñas. Por eso, es interesante conocer qué significa cada movimiento y cómo evitarlo para no generar ningún problema de salud.
Experimentar esa mezcla de emoción, incertidumbre y nerviosismo que generan los encuentros más importantes son sentimientos lógicos. Lo curioso es que ciertos movimientos automáticos aparecen una y otra vez en personas de distintas edades, incluso cuando creen que tienen sus emociones completamente bajo control.
nervios durante el partido
Existe una explicación relacionada con la forma en que el cuerpo responde a la tensión.
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Por qué aparecen estos movimientos durante los partidos más tensos
Ver un partido de fútbol puede convertirse en una experiencia emocional muy intensa. Aunque estés sentado en el sillón de casa, el cerebro reacciona ante las situaciones de suspenso como si estuviera participando directamente en el evento. Cuando el resultado es incierto o una jugada puede cambiar el destino del encuentro, el organismo libera hormonas relacionadas con el estrés y la excitación.
En ese contexto aparecen conductas automáticas destinadas a reducir la tensión interna
Morderse las uñas
Para American Psychological Association, una costumbre conocida como onicofagia, suele funcionar como una vía de escape momentánea para la ansiedad. La atención se desplaza hacia una acción repetitiva y concreta, lo que ayuda a disminuir por algunos instantes la preocupación generada por el partido.
Mover los dedos de forma constante
Ese pequeño movimiento permite descargar parte de la energía acumulada por el sistema nervioso. Aunque parezca insignificante, el cuerpo encuentra una manera de canalizar la adrenalina que se genera cuando un equipo está por marcar un gol o cuando el marcador permanece ajustado hasta el final.
Estrategias simples para mantener la ansiedad bajo control
Existen diferentes recursos que pueden ayudar a disminuir estos hábitos durante los partidos del Mundial. Una de las alternativas más utilizadas consiste en mantener las manos ocupadas.
- Algunas personas recurren a pelotas antiestrés, dispositivos diseñados para manipular con los dedos o cualquier objeto que permita canalizar la inquietud física.
- También puede resultar útil sostener una botella o un vaso con agua. Más allá de la hidratación, el simple hecho de tener algo entre las manos reduce la tendencia a llevar los dedos a la boca.
- Otra opción es consumir snacks livianos o masticar chicle, una práctica que ayuda a mantener la boca ocupada y dificulta el impulso de morder las uñas.
- El movimiento corporal también puede marcar una diferencia importante. Aprovechar una pausa del partido para levantarse, caminar algunos pasos o estirar las piernas ayuda a liberar parte de la energía acumulada.
- Incluso aplaudir, celebrar jugadas o acompañar activamente el encuentro con gestos puede transformarse en una salida más saludable para la tensión emocional.
nervios durante el partido
Son conductas tan habituales que suelen pasar desapercibidas.
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El Mundial 2026 vuelve a poner a prueba los nervios de los hinchas. Mover los dedos, morderse las uñas o realizar otros gestos repetitivos suele ser una respuesta natural frente al estrés y la emoción que genera el fútbol. Ante eso, existen los hábitos mencionados para evitar problemas posteriores.