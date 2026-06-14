Evitá morderte las uñas y mover los dedos durante el Mundial 2026: qué significa y cómo controlarlo

Se acerca el debut de Argentina en el Mundial 2026 y millones de personas viven los partidos con intensidad. Algunos gestos pueden controlarse.

Cada gesto será repetitivo pero esas respuestas no necesariamente traerán problemas durante el Mundial 2026.

El Mundial 2026 ya se juega y hay hinchas que apenas pueden quedarse quietos. Algunos empiezan a mover los dedos sin darse cuenta, otros llevan las manos a la boca y terminan mordiendo sus uñas. Por eso, es interesante conocer qué significa cada movimiento y cómo evitarlo para no generar ningún problema de salud.

Experimentar esa mezcla de emoción, incertidumbre y nerviosismo que generan los encuentros más importantes son sentimientos lógicos. Lo curioso es que ciertos movimientos automáticos aparecen una y otra vez en personas de distintas edades, incluso cuando creen que tienen sus emociones completamente bajo control.

nervios durante el partido Existe una explicación relacionada con la forma en que el cuerpo responde a la tensión. WEB Por qué aparecen estos movimientos durante los partidos más tensos Ver un partido de fútbol puede convertirse en una experiencia emocional muy intensa. Aunque estés sentado en el sillón de casa, el cerebro reacciona ante las situaciones de suspenso como si estuviera participando directamente en el evento. Cuando el resultado es incierto o una jugada puede cambiar el destino del encuentro, el organismo libera hormonas relacionadas con el estrés y la excitación.

En ese contexto aparecen conductas automáticas destinadas a reducir la tensión interna Morderse las uñas Para American Psychological Association, una costumbre conocida como onicofagia, suele funcionar como una vía de escape momentánea para la ansiedad. La atención se desplaza hacia una acción repetitiva y concreta, lo que ayuda a disminuir por algunos instantes la preocupación generada por el partido.

Mover los dedos de forma constante Ese pequeño movimiento permite descargar parte de la energía acumulada por el sistema nervioso. Aunque parezca insignificante, el cuerpo encuentra una manera de canalizar la adrenalina que se genera cuando un equipo está por marcar un gol o cuando el marcador permanece ajustado hasta el final.