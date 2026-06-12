De Kansas a Dallas: la guía gastronómica definitiva del Mundial 2026 para los argentinos

La experiencia de un Mundial siempre trasciende los 90 minutos. Es por eso que cada ciudad anfitriona ofrece sus lugares gastronómicos propios de sus tradiciones. En Kansas y en Dallas, los argentinos tendrán la oportunidad de descubrir los patios de comida. El recorrido del Mundial 2026 también promete convertirse en un viaje para el paladar.

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Mientras la Selección de Lionel Scaloni busca avanzar en el Grupo J, los fanáticos podrán combinar fútbol y turismo gastronómico en las primeras dos ciudades que aparecen en el fixture de la fase de grupos. Aquí, una guía práctica para saber dónde sentarse a comer entre partido y partido.

La primera parada de la Selección será el imponente Arrowhead Stadium, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol americano y sede del estreno argentino en el torneo. Pero fuera del estadio existe otro gran protagonista: la barbacoa de Kansas City.

La fase de grupos también puede convertirse en un recorrido culinario inolvidable.

Hablar de gastronomía en esta ciudad es hablar de carnes ahumadas durante horas, salsas intensas y recetas que forman parte de la identidad local. Para muchos viajeros, probar una auténtica barbacoa aquí es casi tan obligatorio como asistir a un partido mundialista.

Argentina vs. Argelia: 16 de junio.

vs. 16 de junio. Ecuador vs. Curazao: 20 de junio.

vs. 20 de junio. Túnez vs. Países Bajos: 25 de junio.

vs. 25 de junio. Argelia vs. Austria: 27 de junio.

vs. 27 de junio. Dieciseisavos de final: 3 de julio.

de final: 3 de julio. Cuartos de final: 11 de julio.

gastronomía en el mundial WEB

Dallas: fútbol, asadores texanos y restaurantes para todos los gustos

Tras el debut, la Selección viajará hacia Texas para disputar sus otros dos compromisos de la fase de grupos. Allí aparecerá el impresionante AT&T Stadium, ubicado en Arlington y conocido mundialmente como "Jerry's World".

Con capacidad para más de 92.000 espectadores, techo retráctil, climatización central y una gigantesca pantalla de alta definición, el recinto será además una de las grandes sedes del Mundial, incluyendo una semifinal programada para el 14 de julio.

Sin embargo, Dallas también tiene mucho para ofrecer fuera de las canchas. La ciudad es una referencia obligada para los amantes de la carne y los ahumados texanos.

Entre las propuestas más elegantes destaca el JW Steakhouse, donde la filosofía "del campo al plato" se refleja en cortes provenientes de ganaderos locales y productos frescos de la región. Es una alternativa ideal para quienes buscan una experiencia gastronómica más refinada.

Los fanáticos encontrarán varias opciones de la auténtica barbacoa texana:

Pecan Lodge , en el barrio Deep Ellum, considerado uno de los templos del brisket.

, en el considerado uno de los templos del brisket. Cattleack Barbeque, abierto principalmente de jueves a sábado.

abierto principalmente de jueves a sábado. Terry Black's Barbecue, una referencia para quienes desean probar costillas y carnes ahumadas.

una referencia para quienes desean probar costillas y carnes ahumadas. Lockhart Smokehouse, una alternativa tradicional que mantiene el estilo clásico del centro de Texas.

Los precios promedio para una comida basada en carnes suelen oscilar entre los 20 y 40 dólares por persona, dependiendo del restaurante elegido y el menú solicitado.

Dallas tendrá la mayor cantidad de partidos

El AT&T Stadium será escenario de varios encuentros destacados:

Países Bajos vs. Japón – 14 de junio.

vs. – 14 de junio. Inglaterra vs. Croacia – 17 de junio.

vs. – 17 de junio. Argentina vs. Austria – 22 de junio.

vs. – 22 de junio. Japón vs. Suecia – 25 de junio.

vs. – 25 de junio. Jordania vs. Argentina – 27 de junio.

vs. – 27 de junio. Dieciseisavos de final – 30 de junio.

de final – 30 de junio. Dieciseisavos de final – 3 de julio.

de final – 3 de julio. Octavos de final – 6 de julio.

de final – 6 de julio. Semifinal – 14 de julio.

gastronomía en el mundial La experiencia no se limitará a los estadios. WEB

Seguir a Argentina en el Mundial 2026 tendrá un condimento adicional para recorrer algunos de los destinos gastronómicos más interesantes de Estados Unidos. Kansas City y Dallas presentan varias opciones para disfrutar la estadía.