Ya hay un ganador: una universidad europea simuló 10 mil veces el Mundial y predijo quién saldrá campeón

El Mundial 2026 ya está en marcha y, mientras las selecciones disputan sus primeros compromisos, continúan apareciendo estudios y modelos estadísticos que intentan anticipar quién levantará el trofeo el próximo 19 de julio . Uno de los análisis más recientes fue elaborado por investigadores de la Universidad de Reading , en Inglaterra, que realizaron 10.000 simulaciones completas del certamen .

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El trabajo fue encabezado por el economista James Reade y toma como base los partidos internacionales disputados desde enero de 2023 para medir la fortaleza ofensiva y defensiva de cada seleccionado. A partir de esos datos, el modelo proyecta el desarrollo completo del torneo, incluyendo fase de grupos, cruces eliminatorios, tiempos suplementarios y definiciones por penales.

Los investigadores detectaron que Alemania atraviesa un ciclo diferente al de otras épocas y exhibe una defensa más vulnerable que la que caracterizó históricamente al conjunto europeo. Portugal, por el contrario, sobresale por su poder ofensivo y figura entre los equipos con mayor capacidad para generar situaciones de gol.

Los tres países organizadores también forman parte del ranking, aunque bastante más abajo. México ocupa el puesto 15, Estados Unidos aparece en el 19 y Canadá se ubica en la posición 23.

El listado completo elaborado por la Universidad de Reading ubica a Brasil en la cuarta posición, seguido por Inglaterra, Portugal, Colombia, Países Bajos, Alemania y Uruguay entre los diez seleccionados con mejores perspectivas. En cuanto a los países anfitriones, México aparece en el puesto 15, Estados Unidos en el 19 y Canadá en el 23.

Lusail (Qatar), 18/12/2022.- Lionel Messi of Argentina (C) lifts the trophy as he celebrates with teammates and fans winning the FIFA World Cup 2022 Final between Argentina and France at Lusail stadium, Lusail, Qatar, 18 December 2022. (Mundial de Fútbol,

Argentina encabeza una pelea muy ajustada

Según los resultados obtenidos por la universidad británica, Argentina ocupa el primer lugar del ranking general. Sin embargo, las diferencias con Francia y España son mínimas. De hecho, Reade aseguró que las tres selecciones resultan "prácticamente indistinguibles" en términos estadísticos, lo que refleja la enorme competitividad entre los principales candidatos al título.

Francia, el rival de Argentina en la gran final del Mundial Qatar 2022. / FIFA

Otros pronósticos ofrecen resultados diferentes

La simulación de la Universidad de Reading no es la única que intentó anticipar al futuro campeón. Los especialistas de Opta Analysts ubicaron a España como principal favorita con un 16,1% de probabilidades de consagrarse. Francia aparece segunda con un 13%, mientras que Inglaterra ocupa el tercer puesto con un 11,2%. En ese escenario, Argentina figura cuarta con un 10,4%.

Por su parte, EA Sports también eligió a España como ganadora del Mundial 2026. La compañía acumula antecedentes llamativos en este tipo de predicciones tras haber acertado a los campeones de las últimas cuatro ediciones: España en 2010, Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022.