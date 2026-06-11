11 de junio de 2026 - 16:51

¿Chequia o República Checa? Cómo se dice correctamente el equipo del Mundial 2026

El debut de Chequia en el Mundial 2026 abrió una inesperada duda entre los fanáticos del fútbol: ¿es lo mismo que la República Checa o se trata de otro país?

image
Por Ignacio Alvarado

Las primeras horas del Mundial 2026 no estuvieron marcadas únicamente por la expectativa deportiva. Mientras millones de personas seguían el arranque del torneo más importante del planeta, una curiosidad comenzó a multiplicarse en redes sociales: ¿por qué en las transmisiones oficiales aparecía el nombre Chequia cuando durante años el país fue conocido como República Checa? La duda se volvió tendencia entre fanáticos del fútbol que creyeron que se trataba de una nueva selección o incluso de un error en los gráficos televisivos.

Leé además

Error en el fondo de Sudáfrica, recuperación alta de los mexicanos y remate goleador del delantero de Al-Qadisiyah, Quiñoñes, que definió entre las piernas del arquero. Festeja el local.
Vivo

Mundial 2026: México es mucho más que Sudáfrica y le gana 1-0 en el mítico estadio Azteca
La excepcional y mítica cantante mexicana Lila Downs fue la encargada de abrir la ceremonia, dando la bienvenida a los pueblos del mundo con su voz.

México dio inicio al Mundial 2026 en un Azteca que volvió a ser protagonista

La respuesta, sin embargo, es mucho más simple. Chequia y República Checa son exactamente el mismo país. La diferencia está en el uso oficial de una denominación abreviada que comenzó a ganar terreno en organismos internacionales y competiciones deportivas durante la última década.

La situación recuerda a otros casos similares. Pocos utilizan habitualmente expresiones como "República Francesa" o "Estados Unidos Mexicanos". En la vida cotidiana, todos hablan de Francia o México. Con el país centroeuropeo ocurrió algo parecido.

image

Por qué ahora la FIFA utiliza el nombre Chequia

Tras la separación pacífica de Checoslovaquia en 1993, el nombre oficial del nuevo Estado pasó a ser República Checa. Durante años, esa denominación fue la utilizada en ámbitos diplomáticos, deportivos y mediáticos.

Sin embargo, en 2016, las autoridades del país registraron oficialmente ante la Organización de las Naciones Unidas el nombre abreviado Chequia —Czechia, en inglés— como la forma geográfica formal del Estado.

El objetivo era simplificar su identificación internacional y facilitar su utilización en ámbitos comerciales, turísticos y deportivos.

A partir de entonces, organizaciones como la FIFA comenzaron a incorporar progresivamente esta nomenclatura en tablas de posiciones, marcadores televisivos y documentación oficial.

image

El regreso mundialista después de dos décadas

Más allá del debate lingüístico, el verdadero foco está puesto en el terreno de juego. El encuentro frente a Corea del Sur representa el segundo partido del calendario general del Mundial 2026 y marca el regreso de los europeos a una Copa del Mundo después de veinte años de ausencia.

Con figuras como Tomáš Souek y Patrik Schick, el seleccionado europeo buscará comenzar con el pie derecho dentro de un Grupo A muy exigente, que también integran México y Sudáfrica.

Para ambos equipos, sumar de a tres puntos puede resultar determinante pensando en la clasificación a los octavos de final.

Una duda que el Mundial ayudó a resolver

El estreno de Chequia en el Mundial 2026 sirvió para aclarar una confusión que todavía persiste en buena parte del planeta. No se trata de un país nuevo ni de un cambio de bandera: es la misma nación que durante décadas fue conocida internacionalmente como República Checa.

Y aunque el nombre haya cambiado en las pantallas, el sueño sigue siendo el mismo: volver a dejar su huella en la máxima cita del fútbol mundial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Marcos Senesi es el reemplazante de Leonardo Balerdi y jugará el Mundial 2026. 

Mundial 2026: Marcos Senesi será el reemplazante de Leonardo Balerdi en la lista de la Selección Argentina

Arranca el Mundial 2026: todo lo que tenés que saber.

Comienza el Mundial 2026: sedes, promesas, televisación y todo lo que hay que saber

Erling Haaland y la dieta de la Selección Noruega: queso, pescado y jugos naturales. 

La dieta de Haaland: Noruega llegó al Mundial 2026 con 300 kg de pescado, 116 kg de queso y más de 6000 frutas

Kenan Yildiz, Gilberto Mora, Ibrahim Mbaye y Hugo Sochurek, algunas de las jóvenes estrellas que dirán presente en el Mundial 2026.

Nacieron después del debut de Lionel Messi y ahora jugarán el Mundial 2026: las joyas del fútbol