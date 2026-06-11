¿Chequia o República Checa? Cómo se dice correctamente el equipo del Mundial 2026

Las primeras horas del Mundial 2026 no estuvieron marcadas únicamente por la expectativa deportiva. Mientras millones de personas seguían el arranque del torneo más importante del planeta, una curiosidad comenzó a multiplicarse en redes sociales: ¿por qué en las transmisiones oficiales aparecía el nombre Chequia cuando durante años el país fue conocido como República Checa ? La duda se volvió tendencia entre fanáticos del fútbol que creyeron que se trataba de una nueva selección o incluso de un error en los gráficos televisivos.

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La respuesta, sin embargo, es mucho más simple. Chequia y República Checa son exactamente el mismo país. La diferencia está en el uso oficial de una denominación abreviada que comenzó a ganar terreno en organismos internacionales y competiciones deportivas durante la última década.

La situación recuerda a otros casos similares. Pocos utilizan habitualmente expresiones como "República Francesa" o "Estados Unidos Mexicanos". En la vida cotidiana, todos hablan de Francia o México. Con el país centroeuropeo ocurrió algo parecido.

Tras la separación pacífica de Checoslovaquia en 1993, el nombre oficial del nuevo Estado pasó a ser República Checa. Durante años, esa denominación fue la utilizada en ámbitos diplomáticos, deportivos y mediáticos.

Sin embargo, en 2016, las autoridades del país registraron oficialmente ante la Organización de las Naciones Unidas el nombre abreviado Chequia —Czechia, en inglés— como la forma geográfica formal del Estado.

El objetivo era simplificar su identificación internacional y facilitar su utilización en ámbitos comerciales, turísticos y deportivos.

A partir de entonces, organizaciones como la FIFA comenzaron a incorporar progresivamente esta nomenclatura en tablas de posiciones, marcadores televisivos y documentación oficial.

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El regreso mundialista después de dos décadas

Más allá del debate lingüístico, el verdadero foco está puesto en el terreno de juego. El encuentro frente a Corea del Sur representa el segundo partido del calendario general del Mundial 2026 y marca el regreso de los europeos a una Copa del Mundo después de veinte años de ausencia.

Con figuras como Tomáš Souek y Patrik Schick, el seleccionado europeo buscará comenzar con el pie derecho dentro de un Grupo A muy exigente, que también integran México y Sudáfrica.

Para ambos equipos, sumar de a tres puntos puede resultar determinante pensando en la clasificación a los octavos de final.

Una duda que el Mundial ayudó a resolver

El estreno de Chequia en el Mundial 2026 sirvió para aclarar una confusión que todavía persiste en buena parte del planeta. No se trata de un país nuevo ni de un cambio de bandera: es la misma nación que durante décadas fue conocida internacionalmente como República Checa.

Y aunque el nombre haya cambiado en las pantallas, el sueño sigue siendo el mismo: volver a dejar su huella en la máxima cita del fútbol mundial.