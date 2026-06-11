Comienza el Mundial 2026: sedes, promesas, televisación y todo lo que hay que saber

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El Estadio Azteca inaugura este jueves el Mundial 2026 con el encuentro entre México y Sudáfrica , el mismo enfrentamiento que abrió la edición de 2010. Con 48 selecciones en competencia, el torneo rompió la tradición de los 32 equipos y activó un fixture masivo de 104 partidos repartidos en 16 sedes de tres países.

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La jornada inaugural incluye una ceremonia dividida entre las tres naciones anfitrionas. Este nuevo esquema establece una frecuencia de entre cuatro y seis encuentros diarios hasta el cierre de la fase de grupos el próximo 27 de junio .

La fase inicial se estructuró con 48 equipos divididos en 12 zonas . Cada grupo cuenta con futbolistas destacados que actúan en las principales ligas del mundo:

Gilberto Mora, el juvenil mexicano que disputará el Mundial 2026.

Gilberto Mora, el juvenil mexicano que podría enfrentar a la Selección Argentina

Canadá (Alphonso Davies)

Bosnia y Herzegovina (Edin Dzeko)

Qatar (Akram Afif)

Suiza (Gregor Kobel) image Alphonso Davies, figura del Bayern Munich y de Canadá.

Grupo C:

Brasil (Neymar)

Marruecos (Achraf Hakimi)

Escocia (Scott McTominay)

Haití (Wilson Isidor) Neymar El entrenador italiano, Carlo Ancelotti respaldó a Neymar y descartó modificaciones en la convocatoria mundialista. Gentileza

Grupo D:

Estados Unidos (Christian Pulisic)

Australia (Nestory Irankunda)

Paraguay (Diego Gómez)

Turquía (Kenan Yildiz) image Christian Pulisic (Estados Unidos)

Grupo E:

Alemania (Jamal Musiala)

Ecuador (Willian Pacho)

Costa de Marfil (Amad Diallo)

Curazao (Tahith Chong) Jamal Musiala, figura del Bayern Munich y de la Eurocopa 2024 Jamal Musiala, figura del Bayern Munich y del Mundial 2026 Los Andes

Grupo F:

Países Bajos (Virgil van Dijk)

Japón (Takefusa Kubo)

Túnez (Hannibal Mejbri)

Suecia (Viktor Gyökeres) Virgil Van Dijk, la gran figura de Países Bajos en el Mundial Qatar 2022. / Stanley Gontha Virgil Van Dijk, la gran figura de Países Bajos en el Mundial 2026

Grupo G:

Bélgica (Thibaut Courtois)

Irán (Alireza Beiranvand)

Egipto (Mohamed Salah)

Real Madrid se llevó al mejor arquero del Mundial: Thibaut Courtois Thibaut Courtois, uno de los mejores arqueros del mundo.

Grupo H:

España (Lamine Yamal)

Uruguay (Federico Valverde)

Arabia Saudita (Salem Al-Dawsari)

Cabo Verde (Logan Costa) Lamine Yamal apuesta fuerte en la previa del Mundial 2026 Lamine Yamal apuesta fuerte en la previa del Mundial 2026 FIFA

Grupo I:

Francia (Kylian Mbappé)

Noruega (Erling Haaland)

Senegal (Ilman Ndiaye)

Irak (Ali Al-Hamadi) Kylian Mbappé Mbappé, la figura del fútbol de Francia. @KMbappe

Grupo J:

Argentina (Lionel Messi)

Austria (Konrad Laimer)

Argelia (Ibrahim Maza)

Jordania (Mousa Al Taamari) Lionel Messi se recupera de una lesión en la previa del Mundial 2026 Lionel Messi, la gran figura del Mundial 2026

Grupo K:

Portugal (Cristiano Ronaldo)

Colombia (Luis Díaz)

Uzbekistán (Abdukodir Khusanov)

RD Congo (Yoane Wissa) Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo sueña con el Mundial 2026

Grupo L:

Inglaterra (Harry Kane)

Croacia (Luka Modric)

Ghana (Antoine Semenyo)

Panamá (Cecilio Waterman) Harry Kane juega Fortnite mientras entretiene a su hija Harry Kane, la clave de Inglaterra.

Sedes regionales y el camino eliminatorio hacia Nueva Jersey

Las 16 ciudades anfitrionas se agruparon en regiones geográficas para reducir los tiempos de traslado de las delegaciones. El sistema de competencia estipuló que clasificarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo más los ocho mejores terceros, habilitando la nueva ronda de dieciseisavos de final.

La distribución de las sedes principales quedó organizada de la siguiente manera:

México

Ciudad de México: Estadio Ciudad de México (Azteca/Banorte), capacidad para 89.000 espectadores. Albergará el partido inaugural, encuentros de fase de grupos, dieciseisavos y octavos de final. Se encuentra a 2.240 metros sobre el nivel del mar.

Guadalajara: Estadio Guadalajara (Akron), capacidad para 49.000 espectadores. Será sede de partidos de la fase de grupos.

Monterrey: Estadio Monterrey (BBVA), capacidad para 53.000 espectadores. Recibirá encuentros de fase de grupos y dieciseisavos de final.

Canadá

Toronto : Toronto Stadium (BMO Field), con capacidad para 45.000 espectadores y césped híbrido. Será una de las dos sedes canadienses.

Vancouver: Vancouver Stadium (BC Place), con capacidad para 54.000 espectadores y césped híbrido. También albergará encuentros de la Copa del Mundo.

Estados Unidos

Región Oeste: Los Ángeles, San Francisco y Seattle. Entre los estadios más importantes se encuentran el SoFi Stadium, Levi's Stadium y Lumen Field. Recibirán partidos de fase de grupos, dieciseisavos, octavos y cuartos de final.

Región Central: Dallas, Houston, Kansas City y Atlanta. Contarán con escenarios como el AT&T Stadium, NRG Stadium, Arrowhead Stadium y Mercedes-Benz Stadium. Además de partidos de grupos y eliminatorias, la región albergará una de las semifinales.

Región Este: Nueva York/Nueva Jersey, Boston, Filadelfia y Miami. Destacan el MetLife Stadium, Gillette Stadium, Lincoln Financial Field y Hard Rock Stadium. Esta región recibirá encuentros de fase de grupos, eliminatorias, el partido por el tercer puesto y la final del Mundial 2026.

Dónde se verá el Mundial 2026 en Argentina

Los partidos del Mundial 2026 podrán seguirse a través de distintas señales de televisión y plataformas digitales.

Dónde ver el Mundial 2026 por TV y streaming: canales y plataformas confirmadas en Argentina Dónde ver el Mundial 2026 por TV y streaming: canales y plataformas confirmadas en Argentina IA

Televisión abierta y cable

TV Pública transmitirá todos los encuentros de la Selección argentina en señal abierta.

Radio Nacional realizará la cobertura radial completa de los partidos del conjunto nacional.

DirecTV Sports ofrecerá la cobertura integral del torneo con los 104 partidos de la Copa del Mundo.

TyC Sports transmitirá 39 partidos de primera ronda, 6 en 16°avos de final, 4 en octavos, 1 de cuartos, 1 en semifinales y la gran final.

transmitirá 39 partidos de primera ronda, 6 en 16°avos de final, 4 en octavos, 1 de cuartos, 1 en semifinales y la gran final. ESPN y Disney+ emitirán 30 encuentros, incluidos 22 de la fase de grupos, partidos de las rondas eliminatorias, las semifinales y la final.

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