¿Italia al Mundial 2026? El artículo oculto del reglamento de la FIFA y la propuesta para que reemplace a Irán

El empresario Paolo Zampolli propuso a Gianni Infantino incluir a la Azzurra para favorecer el vínculo entre Donald Trump y la primera ministra Giorgia Meloni.

Así es la propuesta para que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026 por motivos geopolíticos.

Un allegado a Donald Trump presentó una propuesta inesperada a la FIFA para que la Selección de Italia participe en el Mundial 2026. A pesar de haber quedado eliminada en el repechaje ante Bosnia, la Azzurra podría ingresar si se concreta la salida de Irán debido a las tensiones políticas con Estados Unidos.

La selección italiana quedó fuera de la máxima cita por tercera vez consecutiva tras su derrota en la fase previa. Ante esta situación, el empresario Paolo Zampolli, quien actúa como enviado de Trump, sugirió a Gianni Infantino reemplazar a Irán por Italia. El objetivo central de la maniobra es fortalecer la relación diplomática entre el mandatario norteamericano y Giorgia Meloni.

Bombazo: Italia perdió en penales y no jugará el Mundial 2026 Italia perdió en penales ante Bosnia y no jugará el Mundial 2026 Zampolli fundamenta su pedido en la historia de la selección europea, dueña de cuatro títulos mundiales, argumentando que su palmarés justifica la inclusión directa en un torneo organizado por Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades de la federación iraní ya confirmaron su participación en la competencia, a pesar del conflicto bélico que atraviesa su región.

El reglamento técnico y la postura oficial de la FIFA Gianni Infantino aclaró recientemente que la organización no tiene la facultad de resolver disputas geopolíticas globales a través del calendario deportivo. Durante una reunión del Consejo en Zúrich, el dirigente aseguró que no habrá modificaciones en los equipos que ya consiguieron su clasificación en el campo de juego. La entidad prioriza usar el fútbol para tender puentes sin alterar los resultados de la competencia.

Pese a la negativa inicial, existe una mínima vía legal contemplada en la normativa del organismo rector. El artículo 6.7 del reglamento establece que, ante la eventual retirada de una selección clasificada, la FIFA tiene la facultad discrecional de designar un sustituto. En este escenario hipotético, la posición de Italia en el ranking mundial, donde actualmente ocupa el puesto 12, la favorecería sobre Irán, situada en el lugar 20 de la clasificación.