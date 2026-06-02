Reforma laboral: cómo funcionará el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para indemnizaciones por despido

El Gobierno nacional avanzó con la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) , uno de los principales cambios incluidos dentro de la reforma laboral . El nuevo sistema comenzará a aplicarse desde noviembre para el empleo privado y establecerá aportes obligatorios de las empresas para financiar futuras indemnizaciones por despido.

Reforma laboral: el bono de sueldo sumará un dato que hasta ahora no veía el trabajador

La implementación del esquema abrió dudas sobre el funcionamiento del sistema, el impacto sobre las indemnizaciones y el destino de los fondos acumulados. En ese contexto, crece el interés por conocer cómo funcionará el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y si el dinero quedará asociado al trabajador o a la empresa.

El nuevo Fondo de Asistencia Laboral funcionará como un mecanismo anticipado para cubrir futuras indemnizaciones laborales. El sistema será financiado exclusivamente por aportes patronales y no implicará descuentos directos sobre el salario de los trabajadores.

La reglamentación establece que los empleadores deberán realizar contribuciones mensuales obligatorias por cada empleado registrado. Las pymes tendrán que aportar un 2,5% del salario , mientras que las grandes empresas deberán contribuir con entre 1% y 1,5% , según el tamaño de la unidad productiva.

Cada empresa deberá abrir una cuenta específica para constituir estos fondos. Además, para utilizar el FAL como mecanismo de pago de indemnizaciones, el empleador deberá haber realizado aportes durante al menos 12 meses previos al despido.

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es que el dinero acumulado no pertenecerá al trabajador de manera individual. El sistema fue diseñado como un fondo administrado por el empleador, por lo que los recursos podrían regresar a la empresa en caso de que no existan despidos y la firma deje de operar.

La reglamentación también determinó que la Comisión Nacional de Valores (CNV) será la autoridad encargada de definir qué fideicomisos y fondos podrán administrar los recursos del sistema. Además, el dinero solo podrá invertirse en instrumentos emitidos dentro de la Argentina.

Qué cambios habrá en las indemnizaciones y en los recibos de sueldo

La reforma laboral también introduce modificaciones en el cálculo de las indemnizaciones por despido. Hasta ahora, el sistema tomaba como referencia el mejor sueldo percibido durante los últimos 12 meses. Con el nuevo esquema, se utilizará el salario considerado “habitual”.

Este cambio excluirá conceptos variables como premios, bonos o comisiones, lo que podría reducir el monto final de las indemnizaciones laborales. Además, el nuevo esquema cambia la lógica actual del sistema, ya que las empresas tendrán un fondo previamente constituido para afrontar esos pagos.

Otro de los cambios alcanzará a los recibos de sueldo. El Gobierno impulsa un nuevo formato que incluirá gráficos para mostrar el costo laboral total de cada trabajador y el detalle de cómo se distribuyen los aportes y contribuciones.

Nuevo recibo de sueldo El nuevo sistema redefine el cálculo indemnizatorio y suma cambios en los recibos de sueldo.

El nuevo recibo tendrá una primera parte dedicada a las contribuciones patronales y al destino de los aportes vinculados a sindicatos, obras sociales y seguros. La segunda mantendrá el esquema tradicional con salario bruto, descuentos y salario neto.

Además, especialistas advirtieron que parte de los aportes destinados actualmente al sistema previsional, las asignaciones familiares y el fondo de desempleo podrían redireccionarse hacia el nuevo esquema laboral, lo que abrió dudas sobre el impacto que podría tener sobre el financiamiento de la seguridad social.