Flybondi, al límite: un solo avión en Argentina y más vuelos cancelados

La situación operativa de la low cost Flybondi atraviesa uno de sus momentos más delicados desde su desembarco en el mercado aerocomercial argentino. La compañía inició junio con apenas un avión operativo de una flota de 13 aeronaves registradas en el país, una situación que derivó en una nueva ola de cancelaciones y dejó a miles de pasajeros sin poder viajar.

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Durante el lunes 1° de junio, la low cost programó únicamente un Boeing 737-800 matrícula LV-KJD.

Los otros 12 aviones de la compañía permanecieron en tierra debido a incumplimientos en el pago de contratos de leasing y de servicios de mantenimiento, según el medio especializado Aviación en Argentina.

La consecuencia fue inmediata: la empresa debió cancelar 12 vuelos programados, afectando a alrededor de 2.200 pasajeros en distintos puntos del país. Ninguna de las operaciones previstas para ese día partió desde el Aeroparque Jorge Newbery. Fueron cancelados, por ejemplo, los vuelos FO 5050 de Ezeiza-Mendoza de las 11.30 y el FO 5900 de Ezeiza-Río de Janeiro de las 17.30, según la web de Aeropuertos Argentina.

Desde hace varios meses Flybondi viene acumulando problemas que impactan directamente en la experiencia de sus clientes. Las cancelaciones, reprogramaciones y demoras se multiplicaron, mientras la compañía intentaba sostener su actividad en medio de dificultades financieras .

La situación también comenzó a reflejarse puertas adentro de la empresa. En marzo se registraron demoras en el pago de salarios y la aerolínea impulsó un programa de retiros voluntarios para reducir costos.

Al mismo tiempo, surgieron versiones sobre una posible reconversión de Flybondi hacia un modelo centrado exclusivamente en el transporte de carga. Aunque la empresa negó públicamente esa posibilidad, los rumores expusieron la incertidumbre que rodea a la compañía.

Avión Flybondi

En paralelo, la firma avanza en gestiones para expandir sus operaciones bajo bandera paraguaya. Días atrás, representantes de la empresa mantuvieron reuniones con autoridades de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) de Paraguay para analizar alternativas de operación en ese país.

Días atrás, el vicepresidente Mauricio Sana dejó la aerolínea que es parte del grupo COC Global Enterprise, de Leonardo Scatturice. “Cerrando un ciclo muy importante en mi carrera. Después de más de siete años en Flybondi y de estos intensos 100 días en OCA, donde trabajamos en el diseño del plan de transformación de la compañía, comienza una nueva etapa profesional ”, escribió Sana en LinkedIn.

Sana ya había dejado el cargo de CEO de Flybondi a comienzos de febrero, cuando fue designado vicepresidente de la aerolínea y CEO de OCA (que forma de COC Global Enterprise). En su lugar asumió Paz Lovisolo, quien también es presidente de la low cost.

COC Global se convirtió en accionista mayoritario de Flybondi a mediados del año pasado.

Puntualidad en caída y sanciones de la ANAC

Los indicadores de desempeño tampoco acompañan. Según datos de la consultora Adventus, Flybondi registró una puntualidad de apenas 57,4%, uno de los niveles más bajos del mercado local.

La situación ya había generado la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). En enero, el organismo intimó a la empresa y labró actas de infracción por múltiples cancelaciones sin aviso previo y por la gran cantidad de reclamos presentados por los pasajeros.

Durante la temporada alta de verano, entre el 8 y el 12 de enero, la aerolínea acumuló más de 22.000 pasajeros afectados y 125 vuelos regionales cancelados.

El año pasado, además, Flybondi recibió sanciones económicas que superaron los 300 millones de pesos por incumplimientos operativos.