10 de abril de 2026 - 10:36

Más problemas para Flybondi: el anuncio que indignó a sus empleados tras las cancelaciones y los retiros

La aerolínea low cost suma otro cuestionamiento a su historia reciente de vuelos suspendidos, reprogramaciones y el plan de retiros voluntarios.

Flybondi sumá más problemas: se retrasó el pago de los sueldos a trabajadores

Flybondi sumá más problemas: se retrasó el pago de los sueldos a trabajadores

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Mensaje de Flybondi por retraso en pago de salarios

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Los Andes | Redacción Economía
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“No contamos con una fecha confirmada de pago”, comunicó la compañía de manera interna a su personal, reconociendo el impacto que la situación genera en los trabajadores y sus familias.

Mensaje de Flybondi por retraso en pago de salarios
Mensaje de Flybondi por retraso en pago de salarios

Mensaje de Flybondi por retraso en pago de salarios

En una segunda comunicación, la firma atribuyó el retraso a “motivos administrativos” y aseguró que el depósito se realizará “en los próximos días”, sin precisar plazos concretos.

Desde la empresa buscaron bajar la tensión con un dato: sí se abonaron los viáticos de las tripulaciones.

Avión Flybondi
Flybondi enfrenta cuestionamientos por retraso en pago de salarios &nbsp;

Flybondi enfrenta cuestionamientos por retraso en pago de salarios

Además, remarcaron que se trata de un hecho excepcional” en sus ocho años de operación y que mantienen diálogo abierto con Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (ATAF) para monitorear la situación y dar previsibilidad.

El conflicto laboral aparece en paralelo a un escenario más amplio de reacomodamiento. Desde junio de 2025, la aerolínea pertenece a COC Global Enterprise, el holding del empresario Leonardo Scatturice, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo. El cambio de manos, según la compañía, mejoró su vínculo con proveedores y con el Gobierno.

Cuestionamientos a Flybondi

En los últimos meses se multiplicaron las cancelaciones y reprogramaciones de Flybondi, afectando la experiencia de los pasajeros y la imagen de la low cost. Al mismo tiempo, la empresa busca reducir costos con retiros voluntarios y reorganizar su estructura interna.

Pese a este cuadro, el plan de expansión sigue en pie. Flybondi apunta a crecer fuerte en los próximos años: proyecta aumentar su oferta de asientos un 230%, consolidar sus 16 destinos de cabotaje y expandirse en la región, con foco en mercados como Brasil, Paraguay y Perú.

El desempeño sigue siendo un punto crítico para Flybondi, que registró una puntualidad de apenas el 57,4% según la consultora Adventus.

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