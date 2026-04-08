JetSmart lanzó un pase anual con vuelos ilimitados: cuánto cuesta y cómo funciona

La aerolínea low cost JetSmart presentó su programa “All You Can Fly” , una membresía que permite a los pasajeros volar de manera ilimitada durante un año por todos los destinos directos de su red en Argentina y Sudamérica.

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El esquema propone una tarifa base de $0 por pasaje , lo que significa que el usuario solo debe abonar las tasas e impuestos correspondientes a cada vuelo.

El valor del pase anual es de u$s440, equivalente a unos $630.190 , y está pensado especialmente para viajeros con agendas flexibles, que puedan aprovechar reservas de último momento.

Para quienes vuelan con frecuencia, el costo puede amortizarse en pocos viajes, tanto en rutas de cabotaje como internacionales. A diferencia de un pasaje tradicional, el programa opera con cupos limitados por vuelo y bajo disponibilidad. Las condiciones principales son:

JetSmart apuesta a revolucionar los viajes con su membresía anual ilimitada.

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El beneficio central es el acceso a un asiento con tarifa base cero. Sin embargo, el pase no incluye :

Tasas aeroportuarias.

Equipaje en bodega.

Selección de asiento.

Embarque prioritario.

Transporte de mascotas.

Estos servicios pueden contratarse como adicionales durante la reserva o el check-in. En vuelos con conexión, cada tramo debe reservarse por separado, lo que implica asumir la responsabilidad por los tiempos entre escalas.

JetSmart Viajar sin límite: JetSmart lanzó un plan anual con tarifa base cero.

Condiciones y restricciones

El plan cuenta con renovación automática anual, aunque puede desactivarse previamente. En caso de cancelación, no se reintegra el dinero, pero se mantiene el acceso hasta el fin del período contratado.

Además, JetSmart estableció una política estricta frente a inasistencias: si un usuario acumula tres “No Show” o más, la empresa puede suspender o cancelar la membresía. La medida busca evitar la pérdida de cupos y garantizar la disponibilidad para otros pasajeros del programa.