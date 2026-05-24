SurMotors lanzó un torneo abierto de FIFA con Smart TVs y una PlayStation 5 en juego

Con una propuesta innovadora que combina entretenimiento, comunidad gamer y beneficios comerciales, SurMotors dio inicio en Mendoza a su torneo abierto de FIFA —también conocido por los fanáticos como EA Sports FC—, una experiencia pensada para reunir a jugadores, clientes y seguidores de la marca en distintas fechas clasificatorias.

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El reconocido grupo de concesionarios, integrado por las marcas Peugeot, Citroën, Honda, Kia, Chery y Jetour , vuelve a apostar por una acción disruptiva en la provincia, con un evento que pone en juego Smart TVs para los ganadores de cada fecha y una PlayStation 5 como premio mayor para la gran final.

Tiziano Gentili, host del evento, acompañó la dinámica de la jornada gamer.

La primera jornada se realizó en Kondor Club , donde los participantes se midieron en partidos eliminatorios y compartieron una jornada marcada por la competencia, la adrenalina y el clima distendido. Entre pantallas, controles y cruces decisivos, el torneo comenzó a marcar el pulso de una propuesta que continuará durante las próximas semanas en distintos puntos de Mendoza.

Una competencia abierta con cuatro fechas clasificatorias

El torneo está organizado en cuatro fechas clasificatorias y una gran final. En cada jornada, los participantes compiten en modalidad eliminatoria: el ganador de cada fecha se lleva una Smart TV y clasifica automáticamente a la instancia final.

La gran definición se disputará el 20 de junio en SurFrance Citroën La Barraca Mall, donde los cuatro finalistas competirán por el premio mayor: una PlayStation 5.

El cronograma oficial continuará con nuevas oportunidades para quienes quieran sumarse a la experiencia:

Fecha 1: Kondor Club | 23 de mayo

Fecha 2: Andes Talleres Sport Club | 30 de mayo

Fecha 3: Banco Mendoza | 6 de junio

Fecha 4: Mendoza Norte | 13 de junio

Gran Final: SurFrance Citroën La Barraca Mall | 20 de junio

Los cupos son limitados en cada fecha y las inscripciones continúan abiertas a través del formulario oficial:

https://forms.gle/43TVRa7uRDJGhSUV9

Beneficios también para quienes compren un 0 km

Además del torneo, SurMotors suma una propuesta especial para sus clientes. Durante esta acción, quienes compren un vehículo 0 km en cualquiera de las marcas del grupo podrán acceder al beneficio de llevarse una Smart TV de regalo con cada unidad.

SOCIALES- Surmotors Gamer 8 SurMotors también presentó planes de financiación y beneficios especiales para la compra de vehículos 0 km. Daniel Caballero/ Los Andes

La iniciativa integra el espíritu comercial de la marca con una experiencia lúdica, cercana y de alto impacto, que busca conectar con nuevas audiencias y fortalecer el vínculo con sus clientes actuales.

Gaming, comunidad y una propuesta diferente

La apertura del torneo dejó ver el entusiasmo de participantes y asistentes que se acercaron para vivir la primera fecha. Desde los primeros cruces hasta los momentos de definición, la jornada funcionó como punto de partida para una experiencia que combina competencia, entretenimiento y encuentro.

SOCIALES- Surmotors Gamer 11 Fanáticos del gaming compartieron una experiencia diferente, con competencia, premios y el sello innovador de SurMotors. Daniel Caballero/ Los Andes

Con esta acción, SurMotors refuerza su perfil innovador y su apuesta por generar propuestas que trascienden la venta tradicional de vehículos, acercando sus marcas a distintos públicos a través de experiencias memorables.

Para más información, los interesados pueden seguir a @gruposurmotors o comunicarse por WhatsApp al 261 660 0725.

Así se vivió el arranque del torneo

La primera fecha del torneo gamer de SurMotors reunió a participantes, fanáticos de EA Sports FC, staff comercial e invitados en una jornada marcada por la competencia, el entusiasmo y la expectativa por las próximas instancias clasificatorias. Recorré la galería de imágenes.

SOCIALES- Surmotors Gamer 1 Mauro Romero y Tiago Fernández, fanáticos de EA Sports FC, presentes en la apertura del torneo gamer de SurMotors. Daniel Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Surmotors Gamer 2 Agustín Fares, Nahuel Luna, Franco Zapata, Fabricio Molina y Martina Biondolillo compartieron la primera fecha del torneo. Daniel Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Surmotors Gamer 3 Esteban Rodas y Tiago Luna rompieron el hielo con los primeros cruces de la competencia. Daniel Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Surmotors Gamer 6 Matías Chirino, Valentino y Estefanía Inostroza disfrutaron de la experiencia gamer impulsada por SurMotors. Daniel Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Surmotors Gamer 7 Iván Gamboa, uno de los participantes de la jornada inaugural del torneo. Daniel Caballero/ Los Andes Daniel Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Surmotors Gamer 9 Anabella Zabala y Emanuel Vaquero, del staff de ventas de SurMotors, acompañaron la acción comercial y gamer. Daniel Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Surmotors Gamer 10 Controles en mano y concentración a pleno: así se disputaron los primeros cruces del torneo abierto de SurMotors. Daniel Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Surmotors Gamer 12 Además de la competencia gamer, SurMotors presentó los premios que acompañan esta acción: Smart TVs para los finalistas y una PlayStation 5 para la gran final. Daniel Caballero/ Los Andes

SOCIALES- Surmotors Gamer 13 SurMotors también dispuso vehículos en exhibición dentro del predio, integrando la experiencia gamer con la propuesta comercial del grupo. Daniel Caballero/ Los Andes