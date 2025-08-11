11 de agosto de 2025 - 16:59

Surmotors se expande y suma un local exclusivo de autos usados en Godoy Cruz

El Grupo Surmotors inaugura un espacio exclusivo para quienes buscan autos usados en excelente estado, con garantía de talleres oficiales y repuestos originales.

Abrió Surmotors Usados en Godoy Cruz: autos seleccionados y todo el respaldo del Grupo.

Foto:

Los Andes/ Daniel Caballero
Por Celeste Laciar

Este lunes 11 de agosto, a las 9, el Grupo Surmotors celebró la apertura de su nuevo local de autos usados en Av. San Martín 401, Godoy Cruz, sumando un nuevo punto de encuentro para quienes buscan vehículos en excelente estado, con respaldo y garantía.

Con un simbólico corte de cinta y encendido inaugural, la inauguración reunió a clientes y amigos, en una jornada que marcó un nuevo capítulo para la reconocida compañía. Con 25 años de trayectoria en el mercado, Surmotors respalda cada vehículo con la solidez de sus marcas oficiales Citroën, Peugeot, Honda y Kia, ofreciendo además el soporte integral de talleres oficiales y repuestos originales. Este diferencial permite a los clientes acceder a un auto usado con la misma confianza que uno nuevo, asegurando rendimiento, seguridad y valor en el tiempo.

Surmotors Inauguración- 2
El simbólico corte de cinta, de la mano de Federico Ostropolsky, director comercial de Surmotors, seguido del resto de los miembros del Grupo.

Surmotors Inauguración- 3
Los hermanos Ostropolsky, responsables del Grupo Surmotors, presentes: Guillermo, director de Postventa de Honda y Citroën; Patricia, directora de RRHH; Julia, directora de Marketing; y Federico, director comercial.

Surmotors Inauguración-4
Alejandro Sisti, gerente de la nueva sucursal de Usados.

Usados con garantía y el respaldo de 25 años de experiencia

La nueva sede en Godoy Cruz llega para ampliar la propuesta comercial y facilitar el acceso a una amplia gama de modelos, cuidadosamente seleccionados y listos para rodar. Cada unidad pasa por exhaustivos controles técnicos antes de llegar a la vidriera, garantizando que el comprador reciba un vehículo confiable y en óptimas condiciones.

Surmotors Inauguración- 5
El staff de Ventas a pleno.

Surmotors Inauguración- 6
Surmotors Usados, ideal para adquirir autos usados y con garantía.

Con esta apertura, el grupo reafirma su compromiso de brindar trayectoria, confianza y calidad en cada operación. Porque al elegir un usado Surmotors, no se elige cualquier auto: se elige la seguridad de un grupo que conoce el camino y sabe cómo acompañar a sus clientes en cada kilómetro.

