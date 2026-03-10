Los BYD son una realidad: a qué precio podes conseguir en Argentina los nuevos autos eléctricos llegados de China

La automotriz china BYD continúa expandiéndose en Argentina y en marzo de 2026 refuerza su presencia con varios autos eléctricos e híbridos. Cada auto BYD apunta a combinar eficiencia, tecnología y autonomía, posicionándose dentro de un segmento de autos que crece rápidamente en el mercado argentino.

Desde su llegada oficial a Argentina en octubre de 2025, BYD inició una estrategia clara: ofrecer autos innovadores con precios competitivos. Este enfoque permitió que cada auto de la marca gane visibilidad frente a otros autos eléctricos e híbridos que compiten dentro del mismo segmento.

El crecimiento de BYD en Argentina se explica también por la diversidad de su catálogo. Actualmente, la marca ofrece varios autos , desde hatchbacks urbanos hasta SUV híbridos, permitiendo que cada auto se adapte a distintas necesidades dentro del universo de autos modernos.

Entre los modelos más destacados aparece el BYD Song Pro DM-i , un auto SUV híbrido que promete hasta 1000 kilómetros de autonomía combinada. Este modelo representa la apuesta de BYD por consolidarse en Argentina dentro del mercado de autos electrificados.

Estos son los valores oficiales de cada auto BYD disponible actualmente en Argentina , dentro de la nueva generación de autos eléctricos e híbridos de la marca:

Autos eléctricos

BYD Dolphin Mini GL: USD 22.990

BYD Dolphin Mini GS: USD 23.990

BYD Yuan Pro GL: USD 29.990

BYD Yuan Pro GS: USD 30.990

Autos híbridos enchufables

BYD ATTO 2 DM-i: USD 31.990

BYD Song Pro DM-i GL: USD 34.990

BYD Song Pro DM-i GS: USD 36.990 image

Con estos valores, BYD busca posicionar cada auto dentro del segmento competitivo de autos electrificados disponibles en Argentina.

Características de los autos BYD que llegan a Argentina

Uno de los puntos más fuertes de BYD es su tecnología eléctrica. Cada auto de la marca incorpora baterías de última generación y sistemas de eficiencia que posicionan a estos autos entre los más avanzados del mercado en Argentina.

El BYD Dolphin Mini es uno de los autos urbanos más accesibles de la marca. Este auto eléctrico está pensado para movilidad diaria en Argentina, con tamaño compacto y gran eficiencia energética.

image

Por otro lado, el BYD Yuan Pro es un auto SUV eléctrico que combina mayor espacio interior con tecnología avanzada. Este modelo amplía la gama de autos eléctricos disponibles en Argentina.

El BYD Song Pro DM-i, en cambio, apuesta por la tecnología híbrida enchufable. Este auto permite recorrer largas distancias combinando electricidad y combustible, algo que muchos compradores de autos en Argentina consideran clave.

Además, BYD destaca por su equipamiento tecnológico. Cada auto incluye pantallas multimedia, conectividad avanzada y sistemas de asistencia que colocan a estos autos a la altura de marcas tradicionales en Argentina.

Gracias a esta combinación de innovación, autonomía y precio competitivo, BYD continúa consolidándose en Argentina como una de las marcas emergentes más importantes dentro del mercado de autos eléctricos e híbridos.