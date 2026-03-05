Cuáles son los 10 autos 0km más baratos de Argentina en marzo: el más accesible cuesta $26.050.000

Comprar autos 0km en Argentina requiere hoy un piso cercano a los $26 millones . Ese es el valor del modelo más barato disponible en el mercado según las listas oficiales vigentes en marzo de 2026.

Las automotrices que venden vehículos en pesos decidieron mantener los precios sin aumentos , por lo que el costo de entrada para acceder a un auto nuevo se mantiene igual que en febrero. Con la inflación, implica que los vehículos se abaratan en términos relativos frente al resto de los precios de la economía.

Con ese contexto y tomando siempre las versiones base de cada modelo, así queda el ranking actualizado de los diez autos 0km más accesibles del mercado argentino.

El panorama comercial también muestra señales de enfriamiento. Según los datos de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), durante febrero se patentaron 42.277 vehículos , representando una baja del 6% interanualmente.

La comparación con enero marca una caída todavía mayor. El primer mes del año había cerrado con 66.768, un número que suele ser más elevado porque se inscriben muchas ventas concretadas hacia el final del año anterior.

Ranking: los 10 autos 0km más baratos de marzo en Argentina

En cuanto a los precios, el modelo más económico sigue siendo un citycar. El Kwid lidera el ranking, mientras que el Mobi aparece como la otra propuesta de ese segmento antes de ingresar al segmento B, donde la mayoría de las marcas concentra su oferta.

En esa franja de vehículos más grandes se ubican modelos que completan el listado de los más accesibles, con precios que llegan hasta los $33,5 millones.