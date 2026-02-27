Si tu auto es de alguna de estas 7 marcas, tenés que llevarlo a revisar sí o sí: te regalan $100.000

Stellantis Argentina insistió en el llamado a revisión preventiva de vehículos equipados con airbags defectuosos del proveedor japonés Takata, en el marco de una de las campañas de recall más grandes de la historia automotriz mundial.
La mayoría de las marcas del grupo Stellantis renuevan el llamado a revisión que se inició hace algunos años.
Stellantis Argentina insistió en el llamado a revisión preventiva de vehículos equipados con airbags defectuosos del proveedor japonés Takata, en el marco de una de las campañas de recall más grandes de la historia automotriz mundial.
Como incentivo, la compañía ofrece un beneficio de $100.000 en productos y servicios de posventa para quienes realicen el recambio. El bono deberá utilizarse en el mismo concesionario donde se efectúe la intervención.
La convocatoria alcanza a modelos fabricados entre 2004 y 2019 de las siguientes marcas:
El recambio del componente se realiza sin costo en concesionarios oficiales.
El inconveniente detectado es una “falla de origen” en airbags Takata, que puede provocar la degradación del inflador con el paso del tiempo.
En caso de activación, el dispositivo podría generar riesgos significativos para los ocupantes, incluso proyectando fragmentos metálicos.
El defecto afectó a más de 19 fabricantes a nivel mundial y dio lugar a un retiro masivo que alcanzó más de 67 millones de vehículos, según la autoridad de seguridad vial de Estados Unidos (NHTSA).
Si tenés un vehículo de alguna de estas marcas fabricado entre 2004 y 2019:
El número VIN figura en la cédula verde, cédula azul o título del automotor. También suele estar grabado en los cristales o el parabrisas.
Recordá que el cambio es totalmente gratuito. Podés pedir el beneficio de $100.000 en posventa, que se otorga en el mismo concesionario donde se hizo el trabajo.
Fiat
https://www.fiat.com.ar/postventa/takata.html
Palio (2012-2018)
Uno (2011-2016)
Grand Siena (2013-2018)
Fiorino (2014-2018)
Citroën
https://www.citroen.com.ar/citroen-argentina/postventa/recall/recall-takata.html
C3 (2013-2019)
C3 Aircross (2011-2019)
C4 (2011)
C4 Lounge (2013-2018)
DS
https://www.dsautomobiles.com.ar/ds-y-vos/recall-takata.html
DS3 (2011-2018)
DS4 (2012-2017)
DS5 (2013)
Jeep / Chrysler
https://recall.jeep.com.ar/postventa/takata.html
Chrysler 300C (2006-2014)
Jeep Wrangler (2007-2016)
Dodge / Ram
https://recall.ram.com.ar/postventa/takata.html
Dodge/Ram 2500 (2004-2009)