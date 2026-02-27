Si tu auto es de alguna de estas 7 marcas, tenés que llevarlo a revisar sí o sí: te regalan $100.000

La mayoría de las marcas del grupo Stellantis renuevan el llamado a revisión que se inició hace algunos años.

Airbag Takata, en el centro de los cuestionamientos por sus fallas

Stellantis Argentina insistió en el llamado a revisión preventiva de vehículos equipados con airbags defectuosos del proveedor japonés Takata, en el marco de una de las campañas de recall más grandes de la historia automotriz mundial.

Como incentivo, la compañía ofrece un beneficio de $100.000 en productos y servicios de posventa para quienes realicen el recambio. El bono deberá utilizarse en el mismo concesionario donde se efectúe la intervención.

Airbag Takata, en el centro de los cuestionamientos por sus fallas Airbag Takata, en el centro de los cuestionamientos por sus fallas Web La convocatoria alcanza a modelos fabricados entre 2004 y 2019 de las siguientes marcas:

Fiat

Citroën

DS Automobiles

Jeep

Chrysler

Dodge

Ram Trucks El recambio del componente se realiza sin costo en concesionarios oficiales.

El inconveniente detectado es una “falla de origen” en airbags Takata, que puede provocar la degradación del inflador con el paso del tiempo.

En caso de activación, el dispositivo podría generar riesgos significativos para los ocupantes, incluso proyectando fragmentos metálicos. El defecto afectó a más de 19 fabricantes a nivel mundial y dio lugar a un retiro masivo que alcanzó más de 67 millones de vehículos, según la autoridad de seguridad vial de Estados Unidos (NHTSA). Cómo saber si tu auto está afectado y dónde pedir turno Si tenés un vehículo de alguna de estas marcas fabricado entre 2004 y 2019: Verificá si tu unidad está incluida en el recall. Podés hacerlo con el número de dominio (patente) o el número de chasis (VIN). Consultá por teléfono o vía web. Está disponible el 0800 333 7070 (lunes a viernes de 8 a 20). Solicitá turno en un concesionario oficial cercano. Realizá el reemplazo si corresponde. El número VIN figura en la cédula verde, cédula azul o título del automotor. También suele estar grabado en los cristales o el parabrisas. Recordá que el cambio es totalmente gratuito. Podés pedir el beneficio de $100.000 en posventa, que se otorga en el mismo concesionario donde se hizo el trabajo. Modelos alcanzados en Argentina para revisión Fiat https://www.fiat.com.ar/postventa/takata.html Palio (2012-2018)

Uno (2011-2016)

Grand Siena (2013-2018)

Fiorino (2014-2018) Fiat Fiorino, confort y seguridad para paseos y trabajo Fiat Fiorino Citroën https://www.citroen.com.ar/citroen-argentina/postventa/recall/recall-takata.html C3 (2013-2019)

C3 Aircross (2011-2019)

C4 (2011)

C4 Lounge (2013-2018) Citroën C3 Citroën C3 DS https://www.dsautomobiles.com.ar/ds-y-vos/recall-takata.html DS3 (2011-2018)

DS4 (2012-2017)

DS5 (2013) DS DS3 DS DS3 Jeep / Chrysler https://recall.jeep.com.ar/postventa/takata.html Chrysler 300C (2006-2014)

Jeep Wrangler (2007-2016) Jeep Wrangler Jeep Wrangler Dodge / Ram https://recall.ram.com.ar/postventa/takata.html Dodge/Ram 2500 (2004-2009) Dodge/Ram 2500 Dodge/Ram 2500