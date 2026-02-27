27 de febrero de 2026 - 11:58

Así se vería el nuevo Suzuki Fun: la versión 2028 del clásico auto

Una versión 2028 del Suzuki Fun imaginada por IA lo actualiza con diseño moderno y más seguridad. Así podría verse y qué cambios traería.

Así se vería el nuevo Suzuki Fun la versión 2028 del clásico auto (1)
Por Andrés Aguilera

El Suzuki Fun fue uno de esos autos “de calle” que quedaron en la memoria por su simpleza, tamaño práctico y mantenimiento accesible. Pero, ¿cómo se vería un “nuevo Suzuki Fun” en 2028 si lo imaginara la inteligencia artificial? Aquí, una recreación conceptual.

La idea central: un Fun 2028 “inventado” sería un hatch urbano más seguro, con estética simple, mecánica eficiente y equipamiento justo para el día a día.

Cómo sería el diseño del Suzuki Fun 2028

  • Frente corto con parrilla pequeña y ópticas LED finas.

  • Paragolpes con entradas de aire funcionales y antinieblas integrados.

  • Perfil de hatch compacto, con cintura más alta y vidrios laterales grandes.

  • Llantas de 15” o 16” con diseño simple (en versiones base), y 17” en tope de gama.

  • Parte trasera con ópticas verticales estilizadas y portón más ancho para cargar fácil.

En una “versión 2028”, el Fun no se vuelve deportivo: sigue siendo práctico y liviano, pensado para moverse en ciudad.

Qué interior y tecnología podría sumar sin perder la simpleza

El Fun original se recuerda por lo básico. La IA, en cambio, lo moderniza con lo mínimo indispensable para 2028, sin convertirlo en un auto caro.

Podría traer:

  • Pantalla central de 8” o 10” con Android Auto/Apple CarPlay.

  • Tablero mixto: velocímetro claro y display digital para consumo y autonomía.

  • Volante multifunción y comandos simples (sin menús infinitos).

  • Materiales fáciles de limpiar, con plásticos duros pero bien encastrados.

  • Mejor insonorización y butacas con más soporte.

Y un punto clave: más espacios portaobjetos y un baúl aprovechable, porque es lo que más se valora en un urbano.

Qué motor tendría: opciones “lógicas” para Argentina

Opciones probables:

  • 1.2 o 1.4 naftero atmosférico, confiable y barato de mantener.

  • 1.0 turbo de baja cilindrada para mejorar consumo y respuesta.

  • Mild-hybrid (microhíbrido) en versión tope, para bajar consumo en ciudad.

En transmisión, la IA suele proponer:

  • Caja manual de 5/6 marchas en las versiones base.

  • Automática tipo CVT o convertidor en versiones más equipadas.

La lógica del “Fun” es clara: costos bajos, consumo razonable y mecánica simple.

Qué seguridad sumaría sí o sí en un “Fun 2028”

Acá está el salto grande frente al clásico. Un modelo 2028 no puede quedarse corto en seguridad, incluso si es de entrada de gama.

Como mínimo, esta versión imaginada por IA debería incluir:

  • 6 airbags (frontales, laterales y de cortina).

  • Control de estabilidad (ESP) y control de tracción.

  • Frenos ABS con EBD.

  • Anclajes ISOFIX.

  • Asistente de arranque en pendiente.

Y en versiones más caras, podría agregar:

  • Frenado autónomo en ciudad.

  • Alerta de punto ciego.

  • Cámara y sensores de estacionamiento.

