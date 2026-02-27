El gigante mundial BYD desembarca en Mendoza con una apuesta por el ahorro extremo y la tecnología

La fisonomía de la calle San Martín Sur, en el corazón de Godoy Cruz , ha sumado un nuevo hito que promete transformar los hábitos de consumo y movilidad de los mendocinos. En un evento que reunió a referentes del sector automotriz, se presentó formalmente BYD en Yacopini .

Estamos hablando del concesionario oficial de la marca china que lidera las ventas globales de autos eléctricos e híbridos. La alianza entre el gigante tecnológico y el histórico grupo local no es casual: responde a una demanda creciente por soluciones de transporte eficientes, sustentables y, sobre todo, económicamente disruptivas.

La presentación contó con la presencia de las máximas autoridades de la marca en el país. Christian Kimelman, Country Manager de BYD , destacó que la llegada a Mendoza no es un hecho aislado, sino parte de un plan maestro para posicionar a la Argentina en el mapa de la electromovilidad regional. Kimelman enfatizó que la marca no solo vende autos, sino un ecosistema tecnológico diseñado para mejorar la calidad de vida en las ciudades.

Por su parte, Adrián "Chino" Yacopini, anfitrión del encuentro, manifestó su orgullo por representar a una firma que compite al más alto nivel tecnológico con las marcas tradicionales de lujo. Para Yacopini , el futuro ya no es una promesa lejana, sino una realidad palpable que hoy tiene su sede en Mendoza, ofreciendo seguridad, potencia y un diseño que sorprende por su modernidad.

Uno de los puntos más destacados durante la inauguración fue el desglose técnico y comercial realizado por Bernardo Fernández Paz, Director Comercial de la firma. Fernández Paz explicó que la propuesta de BYD se basa en la democratización del ahorro: mientras el costo de los combustibles fósiles sigue en alza, el mantenimiento de un vehículo eléctrico representa apenas una fracción de ese gasto.

La gama presentada incluye el Dolphin Mini, un vehículo urbano que redefine el segmento por su agilidad y tecnología inteligente, y el Yuan Pro, un SUV 100% eléctrico que utiliza la famosa batería "Blade", patentada por BYD y reconocida internacionalmente por su resistencia extrema y seguridad ante colisiones. Para quienes buscan una transición gradual, el Song Pro (híbrido enchufable) ofrece lo mejor de ambos mundos, con una autonomía combinada que elimina cualquier rastro de "ansiedad por la carga" en viajes de larga distancia.

Un cambio de paradigma para el usuario y el medio ambiente

e9218989-56e5-4784-9801-6a731976e5a7

La experiencia de usuario en estos vehículos trasciende la conducción. Ariel Straus, PR Manager de la marca, junto al equipo comercial, resaltaron las funciones de conectividad total, como la pantalla rotativa de alta definición y el control por voz, que permite interactuar con el vehículo de forma natural.

Pero el beneficio no es solo tecnológico. En términos impositivos, los compradores de unidades BYD en Mendoza acceden a importantes exenciones y descuentos en el impuesto a la patente, un incentivo estatal que busca fomentar la renovación del parque automotor hacia energías limpias. Además, cada unidad se entrega con el equipamiento necesario para la carga domiciliaria, asegurando que el cliente tenga una experiencia integral desde el primer día.

"Con esta apertura, BYD y Yacopini no solo inauguran un local de ventas; abren la puerta a una Mendoza más silenciosa, menos contaminada y más eficiente, donde el sueño de la movilidad eléctrica se convierte, finalmente, en una realidad cotidiana para todos los conductores", remarcaron los directivos durante la actividad.