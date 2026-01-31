Cayó el patentamiento de autos 0km en Argentina: 4,9% interanual en enero

A pesar de la caída frente al año pasado, el sector mostró una fuerte recuperación respecto de diciembre.

El patentamiento de autos 0km en enero La comparación mensual arrojó una suba del 174,4%, ya que en diciembre de 2025 se habían patentado apenas 24.079 unidades. Este repunte respondió, en parte, a la estacionalidad propia de enero y al impulso comercial que suelen generar los primeros meses del año. En el ranking de marcas, Volkswagen y Fiat volvieron a liderar las ventas a nivel nacional.

En cuanto a las perspectivas, Beato se mostró optimista y anticipó un escenario de recuperación sostenida para el resto del año. “Proyectamos un año que irá de menor a mayor y que finalizará con un crecimiento superior al 5%, cercano a las 640.000 unidades”, señaló, al trazar el panorama para el cierre de 2026.

Los factores determinantes El titular de la entidad también subrayó los factores que considera determinantes para consolidar esa tendencia. Remarcó la importancia de la financiación, con tasas que muestran una tendencia a la baja, y la necesidad de sostener una economía estabilizada. Además, sostuvo que será clave el rol del Estado, con medidas fiscales que reduzcan la carga impositiva y acompañen el repunte de la actividad en el sector automotor.