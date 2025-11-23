23 de noviembre de 2025 - 15:36

Financiamiento automotor: octubre registró la menor participación del año

La financiación de autos nuevos y usados volvió a retroceder en octubre y alcanzó su nivel más bajo del año. A pesar de la caída reciente, el balance anual sigue siendo positivo.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La financiación de vehículos 0km y usados registró en octubre su nivel más bajo del año, según datos del sistema Sioamaa. Durante el mes se inscribieron 32.540 prendas, equivalentes a cerca del 15% del total de operaciones de venta.

En el segmento de autos nuevos, las compras bajaron -7,1% frente a septiembre y la constitución de prendas retrocedió aún más, con una caída del -13,1%. Esto representó el 43,1% de los patentamientos del mes. Para la entidad, esta dinámica responde a “la incertidumbre macroeconómica y política que condiciona las decisiones de compra de bienes durables y su financiamiento”.

En los vehículos usados, octubre también mostró la menor participación del año, con un 6,0% del total de transferencias. Mientras las operaciones de venta disminuyeron -3,1% mensual, las prendas sobre usados se contrajeron -15,4%. Las operaciones bancarias fueron las que más retrocedieron (-20,2%), seguidas por las financieras (-2,1%).

Según el Sioamaa, desde junio se observa una desaceleración sostenida en los instrumentos prendarios para 0km, mientras que en los usados la participación es más volátil y volvió a tocar un mínimo en octubre. La entidad remarcó que el mes analizado, en medio de un contexto de incertidumbre económica y electoral, no mostró señales de recuperación.

A pesar de la caída reciente, el balance anual sigue siendo positivo. El fuerte aumento en las ventas de vehículos impulsó el financiamiento y, según el organismo, “el aumento acumulado de las prendas en 2025, junto con la suba en las ventas de vehículos, evidencia que las herramientas prendarias y el crédito son fundamentales para dinamizar el mercado automotriz cuando las condiciones resultan favorables”.

