Luis Caputo desmintió un supuesto rescate financiero de bancos estadounidenses

El ministro de Economía, Luis Caputo , desmintió hoy el supuesto rescate financiero que se negociaba con entidades bancarias por US$20.000 millones , y afirmó que se trata de “una operación más”.

Mediante sus redes, el titular del Palacio de Hacienda manifestó que se trata de otra “operación” que tiene como fin “generar confusión”.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Caputo hizo referencia a un tuit del periodista Eduardo Feinmann , en donde detallaba que el rescate financiero era por un total de 5 mil millones de dólares, cómo había trascendido en las últimas horas. El periódico The Wall Street Journal publicó una nota asegurando que se había “archivado” el plan de rescate.

“Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de US$20.000 millones. Es una ‘operación’ más con la sola intención de generar confusión”, criticó el funcionario.

El titular del Palacio de Hacienda aludió sobre el préstamo que se estaba negociando con distintas entidades bancarias por US$20.000 millones. Entre los bancos aparecían JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup.

Sin embargo, Caputo no hizo mención al préstamo corto -denominado REPO- de US$5.000 millones que se menciona en el tuit. Esa cifra sería destinada para que Argentina cubra los vencimiento que afrontará en enero, por un total de US4.000 millones.

Previo al tuit de la tarde, el Ministro económico había posteado una frase en donde hacía referencia a la nota de Wall Street Journal que sugería como caída la negociación con los bancos. “Excelente pregunta”, fue lo que publicó respondiendo a una consulta de un usuario de X.

Los rumores sobre presuntas negociaciones con bancos privados comenzaron en octubre, después de que el sitio Semafor revelara que esas entidades analizaban otorgar un préstamo de emergencia garantizado con activos argentinos.

En ese momento, Caputo había viajado a Washington junto a parte de su equipo económico para asistir a un encuentro organizado por JP Morgan destinado a banqueros e inversores. Más tarde, fueron reconocidos por Latin Finance —como mejor ministro de Economía y mejor presidente de Banco Central del año— en un evento realizado en una sede del Citi en la capital estadounidense.