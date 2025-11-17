Milei celebró el superávit en octubre y afirmó que Argentina "se está limpiando" de los vicios populistas

El presidente posteó los números obtenidos y ratificó que fue durante un tenso clima de elecciones. Luis Caputo, por su parte, recordó el compromiso con el ancla fiscal.

El presidente Javier Milei destacó públicamente que la Argentina logró sostener un superávit primario y financiero durante octubre, un mes marcado por la campaña y la elección legislativa. El mandatario aseguró que estos resultados reflejan un cambio profundo en la administración del Estado.

En su cuenta de X, Milei celebró el dato fiscal y lo vinculó directamente al clima electoral de ese período. “Esto se ha dado en el momento más intenso de la campaña electoral… MAGA. Fin”, escribió, para luego sumar que el país “ya se está limpiando todos los vicios de los populistas…”.

ya se está limpiando todos los vicios de los populistas... https://t.co/6RCutZIuPv — Javier Milei (@JMilei) November 17, 2025 Resultado fiscal en octubre 2025 El excedente primario en el Sector Público Nacional (SPN) fue el mes pasado de $823.925 millones y el financiero de $517.672 millones, informó el Ministerio de Economía.

El titular de la cartera, Luis Caputo, detalló al respecto que en los primeros diez meses de 2025 el superávit primario fue de 1,4% del PIB y el financiero de 0,5% aproximadamente.

"El gasto primario se redujo 1,3% en términos reales frente a octubre de 2024. A nivel desagregado, las jubilaciones y pensiones contributivas crecieron 8,1% i.a. y la Asignación Universal para Protección Social 6,8% i.a", agregó el funcionario.