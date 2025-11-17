17 de noviembre de 2025 - 19:52

Milei celebró el superávit en octubre y afirmó que Argentina "se está limpiando" de los vicios populistas

El presidente posteó los números obtenidos y ratificó que fue durante un tenso clima de elecciones. Luis Caputo, por su parte, recordó el compromiso con el ancla fiscal.

Milei y Caputo celebraron el superávit fiscal de octubre.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El presidente Javier Milei destacó públicamente que la Argentina logró sostener un superávit primario y financiero durante octubre, un mes marcado por la campaña y la elección legislativa. El mandatario aseguró que estos resultados reflejan un cambio profundo en la administración del Estado.

En su cuenta de X, Milei celebró el dato fiscal y lo vinculó directamente al clima electoral de ese período. “Esto se ha dado en el momento más intenso de la campaña electoral… MAGA. Fin”, escribió, para luego sumar que el país “ya se está limpiando todos los vicios de los populistas…”.

Resultado fiscal en octubre 2025

El excedente primario en el Sector Público Nacional (SPN) fue el mes pasado de $823.925 millones y el financiero de $517.672 millones, informó el Ministerio de Economía.

El titular de la cartera, Luis Caputo, detalló al respecto que en los primeros diez meses de 2025 el superávit primario fue de 1,4% del PIB y el financiero de 0,5% aproximadamente.

"El gasto primario se redujo 1,3% en términos reales frente a octubre de 2024. A nivel desagregado, las jubilaciones y pensiones contributivas crecieron 8,1% i.a. y la Asignación Universal para Protección Social 6,8% i.a", agregó el funcionario.

“Este resultado, en el mes de las elecciones nacionales de medio término, vuelve a ratificar el compromiso absoluto con el ancla fiscal. El orden fiscal y monetario ha permitido limitar el impacto sobre la población de la caída en la demanda de dinero generada por la volatilidad política y los intentos de parte de la oposición en el Congreso de romper el equilibrio fiscal”, concluyó el minsitro.

