17 de noviembre de 2025 - 14:48

Milei vuelve a Estados Unidos para el sorteo del Mundial y se reencontrará con Donald Trump

El evento organizado por la FIFA se realizará el próximo 5 de diciembre en la capital estadounidense. Hasta el momento, no está confirmada la presencia de Lionel Messi.

Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca

Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca

Selección Argentina: Javier Milei acompañará a Trump y estará en el sorteo del Mundial 2026

Por Gustavo Villarroel
La senadora del kirchnerismo Anabel Fernández Sagasti no iría a la Corte Suprema.

Milei negó que exista una negociación con el kirchnerismo por las vacantes de la Corte Suprema

Por Redacción Política

Se trata de un regreso al país norteamericano apenas un mes después de su última visita. Si bien se especuló con que el motivo sería avanzar en el acuerdo comercial e inversiones anunciado la semana pasada, esta vez el viaje tiene como eje el evento organizado por la FIFA.

Estados Unidos es uno de los anfitriones del torneo de fútbol junto a México y Canadá.

Milei busca encontrarse con Messi

Desde el Gobierno confirmaron que Milei estará presente en la ceremonia, en medio de su esfuerzo por acercarse al plantel campeón del mundo liderado por Lionel Messi.

A pesar del revuelo, el capitán argentino no coincidió con el presidente durante el América Business Forum de Miami, a principios de mes, y se desconoce si asistirá al sorteo, que podría anticipar su sexto Mundial como jugador.

En aquella ocasión, Messi expuso en la primera jornada del foro y Milei lo hizo al día siguiente, por lo que no hubo encuentro entre ambos. A lo largo de su carrera, el futbolista se mantuvo al margen de los vínculos con la política nacional, incluso viviendo en Estados Unidos.

Viajes de Milei a Estados Unidos en su gestión

Hace unos días trascendió que el presidente viajará “muy pronto” para firmar el acuerdo bilateral. En la Casa Rosada estiman que podría concretarse antes de fin de año, pero aún no hay fecha confirmada.

Sin embargo, no se mencionó entonces la ceremonia del sorteo, que tendrá lugar en el Kennedy Center de Washington, con la presencia ya confirmada de Trump.

Milei acumula 14 viajes a Estados Unidos desde que asumió, de los cuales solo cuatro fueron por compromisos oficiales: dos discursos ante la ONU, la asunción de Trump en enero y la reunión entre ambos en la Casa Blanca en octubre.

El resto estuvo vinculado a cumbres conservadoras, ceremonias de premios, visitas a figuras de la comunidad judía o encuentros con empresarios como Elon Musk.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Renga subió a Javier Milei“ al escenario.

La Renga subió al escenario a su versión de "Javier Milei", tras criticarlo por usar su canción

Por Redacción Espectáculos
Javier Milei con Rafael Nadal, David Nalbandian y Carlos Moyá.

Tanta alegría seguida me va a matar

Por Carlos Fara
El analista político, Andrés Malamud.

Andrés Malamud: "Cornejo es uno de los mayores estadistas, pero está limitado por las instituciones"

Por Jorge Yori
Durante una entrevista Javier Milei se refirió a su entusiasmo con el avance del paquete de reformas en el Congreso y destacó su relación ideológica con Trump.  

El optimismo de Milei frente a las reformas del Congreso: "No voy a levantar el pie del acelerador"

Por Redacción Política