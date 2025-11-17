Selección Argentina: Javier Milei acompañará a Trump y estará en el sorteo del Mundial 2026

SELECCIÓN ARGENTINA. Milei asistirá el 5 de diciembre a la ceremonia en la que se definirán los 12 grupos de 4 participantes para el Mundial 2026.

El presidente Javier Milei asistirá al sorteo del Mundial de Norteamérica 2026 que se realizará el domingo 5 de diciembre en el Centro John Kennedy de Artes Escénicas de Washington D.C y también contará con la presencia de Donald Trump, mandatario estadounidense.

G5-B0ZlWEAEaLfm Javier Milei fue invitado por FIFA para estar presente en el sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos. Gentileza. Mundial 2026: la invitación que recibió Javier Milei Gianni Infantino, titular de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), invitó a los líderes de cada país que participe de la Copa del Mundo a la ceremonia en la que se definirán los grupos y, según reveló Infobae, en el palco presidencial solo estarían Trump y Milei.

El Mundial 2026 tendrá dos grandes particularidades: será la primera orquestada por tres países en conjunto (Estados Unidos y, en menor medida, México y Canadá) e inaugurará el formato de 48 equipos, que se distribuirán en 12 grupos de 4 participantes y agregará la instancia de dieciseisavos de final.