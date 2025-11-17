Selección Argentina: Javier Milei acompañará a Trump y estará en el sorteo del Mundial 2026

SELECCIÓN ARGENTINA. Milei asistirá el 5 de diciembre a la ceremonia en la que se definirán los 12 grupos de 4 participantes para el Mundial 2026.
El presidente
en el Centro John Kennedy de Artes Escénicas de Washington D.C Javier Milei asistirá al sorteo del Mundial de Norteamérica 2026 que se realizará el domingo 5 de diciembre y también contará con la presencia de , mandatario estadounidense. Donald Trump
Javier Milei fue invitado por FIFA para estar presente en el sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos.
Mundial 2026: la invitación que recibió Javier Milei
, titular de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino invitó a los líderes de cada país que participe de la Copa del Mundo a la ceremonia en la que se definirán los grupos y, según reveló Infobae, en el palco presidencial solo estarían Trump y Milei.
será la primera orquestada por tres países en conjunto (Estados Unidos y, en menor medida, México y Canadá) El Mundial 2026 tendrá dos grandes particularidades: que se distribuirán en 12 grupos de 4 participantes y agregará la instancia de dieciseisavos de final. e inaugurará el formato de 48 equipos,
El Mundial iniciará el 9 de julio de 2026 y terminará el 19 de julio en Nueva York, luego de 40 días y 104 partidos. Por el momento,
ay 32 selecciones que aseguraron su presencia en las bolillas h espacio en el que actúan la Orquesta Sinfónica Nacional de Estados Unidos y la Ópera Nacional de Washington. que serán sorteadas el 5 de noviembre a las 14 en el Kennedy Center,