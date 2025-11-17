17 de noviembre de 2025 - 15:36

Selección Argentina: Javier Milei acompañará a Trump y estará en el sorteo del Mundial 2026

SELECCIÓN ARGENTINA. Milei asistirá el 5 de diciembre a la ceremonia en la que se definirán los 12 grupos de 4 participantes para el Mundial 2026.

Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca

Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

Javier Milei fue invitado por FIFA para estar presente en el sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos.&nbsp;

Javier Milei fue invitado por FIFA para estar presente en el sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Mundial 2026: la invitación que recibió Javier Milei

Gianni Infantino, titular de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), invitó a los líderes de cada país que participe de la Copa del Mundo a la ceremonia en la que se definirán los grupos y, según reveló Infobae, en el palco presidencial solo estarían Trump y Milei.

El Mundial iniciará el 9 de julio de 2026 y terminará el 19 de julio en Nueva York, luego de 40 días y 104 partidos. Por el momento, h ay 32 selecciones que aseguraron su presencia en las bolillas que serán sorteadas el 5 de noviembre a las 14 en el Kennedy Center, espacio en el que actúan la Orquesta Sinfónica Nacional de Estados Unidos y la Ópera Nacional de Washington.

