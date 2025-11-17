17 de noviembre de 2025 - 17:13

Mundial 2026: La denuncia de magia negra que detonó un escándalo deportivo

La eliminación de Nigeria rumbo al Mundial 2026 quedó envuelta en escándalo luego de que su DT acusara al Congo de practicar magia negra en los penales.

República Democrática del Congo venció por penales a Nigeria y jugará el repechaje rumbo al próximo Mundial. Todo terminó en escándalo.

Nigeria no jugará el Mundial 2026 tras una denuncia que generó un escándalo cuando el DT Eric Chelle denunció que las fueron víctimas de magia negra por parte del cuerpo técnico de la República Democrática del Congo, que venció en una extensa tanda de penales y avanzó al repechaje de marzo próximo, con rivales de Conmebol, Oceanía, Asia y Concacaf.

Chelle, que tuvo que ser frenado para no trenzarse en una pelea con estas personas en el momento final de la tanda de penales, explicó a la prensa el por qué de su malestar y que habían sido víctimas del vudú de sus rivales.

"Durante toda la tanda de penales una persona del Congo hizo vudú. Tenía agua o algo parecido y lo estaba lanzando, así que yo me puse muy nervioso", argumentó.

Nigeria
El DT de Nigeria, Eric Chelle, denunció que su equipo fue víctima de un acto de magia negra. Escándalo total.

República Democrática del Congo se clasificó para el repechaje internacional tras superar a Nigeria 4-3, tras terminar el tiempo regular con un empate 1-1. El arquero Lionel Mpasi-Nzau fue determinante al detener los remates de Moses Simon y Semi Ajayi. También desvió su tiro Calvin Bassey.

Nigeria, campeona de África en tres ocasiones, participó en seis Mundiales de forma consecutiva (de 1994 a 2018), mientras que si la República Democrática del Congo supera el repechaje jugará su segundo Mundial , tras participar -entonces como Zaire-, a la edición de Alemania 1974.

El guiño para la Selección Argentina

Inmediatamente después de que los nigerianos quedaran eliminados, en las redes sociales comenzó a circular una curiosidad que relaciona ese hecho a la Selección Argentina.

Nigeria, después de Camerún y junto con Marruecos, es la selección africana con mayor cantidad de participaciones en Mundiales. Pero hay un dato llamativo: no estuvo en 1978, 1986 y 2022. Sí, casualmente las tres estrellas que ostenta la Albiceleste.

Así que fue por eso que comenzó la tendencia en internet con la frase "Elijo creer" que se había hecho famosa antes de Qatar 2022 y que recolectaba datos que unían esa previa con situaciones de las dos primeras consagraciones de la Selección.

