Portugal goleó a Armenia y se aseguró su lugar en el Mundial 2026

En Oporto, el conjunto luso vapuleó a Armenia con un contundente 9 a 1. El equipo de Roberto Martínez confirmó su séptima clasificación consecutiva, pese a la ausencia de Cristiano Ronaldo por sanción, pero jugará su sexto Mundial.

La selección de Portugal aseguró su boleto al Mundial 2026 con una exhibición aplastante en Oporto: goleó 9-1 a Armenia en el estadio Do Dragão y selló su séptima clasificación consecutiva a una Copa del Mundo. La jornada tuvo un matiz particular por la ausencia de Cristiano Ronaldo, suspendido, aunque el equipo de Roberto Martínez respondió con una actuación colectiva avasallante.

El conjunto luso impuso condiciones desde el inicio. Renato Veiga, en su estreno como goleador con la mayor, abrió el marcador a los siete minutos, aunque Armenia logró empatar poco después a través de Spertsyan. La reacción portuguesa fue inmediata: Gonçalo Ramos interceptó un error defensivo para recuperar la ventaja y, en apenas minutos, João Neves transformó el trámite con dos goles consecutivos -uno tras una gran definición y otro mediante un preciso tiro libre-. Antes del descanso, Bruno Fernandes amplió la diferencia de penal, dejando el partido prácticamente sentenciado con un 5-1 parcial.

La superioridad continuó en el segundo tiempo. Fernandes volvió a marcar, Ramos sumó una asistencia más y el joven Forbs, utilizando por primera vez la emblemática camiseta número 7, se integró con protagonismo al ataque portugués. João Neves completó un triplete inolvidable y Francisco Conceição cerró la goleada en tiempo añadido.

Además del trámite futbolístico, el encuentro estuvo marcado por una emotiva ovación en el minuto 21, dedicada al ex jugador Diogo Jota, en medio de una intensa lluvia que no opacó el homenaje.

Aunque Ronaldo no estuvo presente, Portugal confirmó su madurez en el campo y le dejó el camino listo al capitán para disputar su sexto Mundial, un hito que solo comparte con Lionel Messi. Con cinco participaciones y ocho goles mundialistas, CR7 se encamina a ampliar aún más su legado.

El combinado portugués suma ya ocho participaciones en Copas del Mundo, con su mejor campaña en 1966 cuando alcanzó el tercer puesto bajo el liderazgo de Eusébio. El desafío de la era Martínez será ir más allá de aquel histórico rendimiento y consolidar un equipo competitivo frente a las grandes potencias.

El Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, tiene 31 de sus 48 plazas definidas. Entre las selecciones en carrera, Irlanda aseguró su lugar en el repechaje europeo tras vencer 3-2 a Hungría y finalizar como escolta de Portugal en el grupo.

LAS SELECCIONES CLASIFICADAS AL MUNDIAL 2026 (28/42)

Conmebol (6/6): Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay

Concacaf (3/6): México*, Estados Unidos* y Canadá*

África (9/9): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal

Asia (8/8): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita

Oceanía (1/1): Nueva Zelanda

Europa (4/12): Inglaterra, Francia, Croacia y Portugal

