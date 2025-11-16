River Plate y el ápice de esperanza para meterse en la Copa Libertadores

El Millonario complicó sus chances luego de la igualdad 0 a 0 ante Vélez Sarsfield, pero todavía tiene una chance de ingresar al certamen internacional

El mal momento de River Plate parece no tener fin, y se profundizó con el magro empate sin tantos ante Vélez Sarsfield en el José Amalfitani. La igualdad lo dejó momentáneamente afuera del ingreso a la Copa Libertadores, y ahora no le quedará otra que prender velas a otros clubes para meterse.

La fecha 16 podía darle al Millonario la tranquilidad que necesitaba respecto al futuro. Necesitaba ganar y una mano de Estudiantes ante Argentinos Juniors. Sin embargo, no pudo quebrar el marcador y sólo sumó un punto en su visita a Liniers. Así, sin siquiera tener que contar el duelo en La Plata, el elenco de Marcelo Gallardo quedó en el cuarto lugar de la Tabla Anual.

Por el momento River Plate está dentro de la Copa Sudamericana, cupo que nadie podrá sacarle en el cierre de la etapa de grupos del Torneo Clausura. Pero la esperanza está puesta en las dos posibilidades que todavía lo dejan con vida respecto al ingreso a la Libertadores. Así, todavía hay un ápice de esperanza por Núñez.

¿Qué tiene que pasar para que River Plate se meta en la Copa Libertadores? River Plate Sebastián Driussi no pesó en el ataque millonario y River se fue al descanso 2-0 abajo en el marcador. La cuenta es sencilla. Si no quieren depender de nadie más, los del Muñeco deberán salir campeones del Torneo Clausura, competencia donde están en octavos de final. De conseguirlo, ingresarán de forma directa a la fase de grupos del máximo certamen continental.

Si no logra dar la vuelta olímpica en el ámbito local, River todavía tendrá chances de entrar a la Copa. Para eso, deberá esperar que el campeón salga de Rosario Central, Boca Juniors o Argentinos Juniors. Si eso sucede, se liberará un cupo en la Tabla Anual que será ocupado por el Millonario, cuarto en la general.