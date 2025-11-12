La lista negra de Marcelo Gallardo sigue sumando nombres: dos titulares están a la venta

El 2025 ha sido uno de los peores años de River Plate de toda la era Marcelo Gallardo . Con un preocupante bajo rendimiento individual y colectivo, el cuerpo técnico sabe que tiene que mejorar notablemente en la próxima temporada para no gastar el poco crédito que le queda.

Video: Oscar Ruggeri afirmó que a los jugadores de River les pesa la camiseta tras el papelón en La Boca

Por tal motivo, el Muñeco comenzó a diagramar lo que vendrá y comienza a tomar decisiones sobre el plantel con el que contará . Según trascendió, la lista negra de futbolistas que no tendrá en cuenta continúa creciendo, e incluye algunos casos sorprendentes.

Se trata de dos futbolistas que sumaron muchos minutos bajo la conducción de Gallardo, que en diversos momentos han tenido actuaciones destacables, pero que decayeron en el último tiempo: el defensor Paulo Díaz, y el delantero Facundo Colidio. Ambos serán declarados transferibles, y River escuchará ofertas por ellos . En ese aspecto, no se descarta que se sumen más "vendibles".

Los dos jugadores engrosan la lista de nombres que ya tienen un pie y medio afuera del Millonario. La institución de Núñez aprovechará que los contratos de Federico Gattoni, Milton Casco, Ignacio Fernández, Gonzalo "Pity" Martínez, y Miguel Borja vencen el 31 de diciembre, y los dejará partir libres entendiendo que no pueden darle más al club.

El único caso de vencimiento de contrato que todavía está en revisión es el de Enzo Pérez . Más allá del nivel deportivo, el DT lo considera un líder positivo para el vestuario, y podría dejarlo para que ayude al relanzamiento del proyecto , aunque más relegado desde lo futbolístico. Debido al gran respeto que le tienen, será el propio jugador mendocino el que tome la decisión sobre su futuro.

Los refuerzos que podrían llegar a River Plate para el 2026:

image Alan Lescano, una de las figuras de Argentinos Juniors

La lista de apuntados a irse contrasta con la que Gallardo entregó a la dirigencia respecto a los refuerzos. El cuerpo técnico entiende que debe sumar jerarquía para pelear en la Liga Profesional, la Copa Argentina, y la competición internacional que le toque disputar (Copa Libertadores o Copa Sudamericana).

Por ese motivo, River buscará incorporar, como mínimo, a un volante central para acompañar mejor a los que posee, un lateral por izquierda que pelee el puesto con Marcos Acuña, un mediapunta que ocupe el lugar de Nacho Fernández y complemente a Quintero, y un delantero para tapar el hueco de Miguel Borja.

Si bien no han trascendido nombres de manera oficial, ya se especula con la apertura de negociaciones por jugadores de Argentinos Juniors, y de San Lorenzo de Almagro. Recientemente, el periodista Hernán Castillo deslizó que los apuntados son Alexis Cuello y Gastón Hernández del Ciclón, y Alan Lescano del Bicho.