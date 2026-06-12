Cuánto dura el "cooling break" en el Mundial 2026: memes, bronca entre los hinchas y publicidad encubierta

El Mundial 2026 estrenó una novedad durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica , disputado este jueves en el estadio Azteca, la FIFA implementó por primera vez en una Copa del Mundo de selecciones la llamada pausa de hidratación o "cooling break " , una medida presentada como una herramienta para "proteger" a los futbolistas de las altas temperaturas, pero que generó fuertes críticas por su costado comercial.

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La primera interrupción llegó cuando se jugaban cerca de 24 minutos del primer tiempo. Con México ya en ventaja, el árbitro detuvo el encuentro y los jugadores caminaron hacia los bancos para hidratarse.

Lo llamativo ocurrió en las transmisiones televisivas: las imágenes del estadio desaparecieron y fueron reemplazadas por una tanda publicitaria a pantalla completa.

Durante aproximadamente 90 segundos, millones de espectadores dejaron de ver el partido para observar anuncios comerciales. Cuando la transmisión regresó, el juego continuó normalmente.

La pausa de hidratación puesta por la FIFA para poder vender ese espacio. Increíble…

Aunque el descanso ya se ha visto en la Copa Libertadores y en la Sudamericana, la escena en México-Sudáfrica provocó severos cuestionamientos en redes sociales.

Yo viendo que tenemos que soportar la putísima pausa de hidratación todo el mundial pic.twitter.com/2DuhouDzkk

Miles de fanáticos consideraron que la pausa modificó el ritmo natural del encuentro y acercó el fútbol a modelos más propios de deportes como el básquet o el fútbol americano.

Pausa de hidratación durante Corea del Sur-República Checa Pausa de hidratación durante Corea del Sur-República Checa Captura TV

Con la incorporación de estas interrupciones, los tradicionales 90 minutos divididos en dos tiempos de 45 comienzan a fragmentarse en bloques más cortos, cercanos a cuatro segmentos de poco más de 20 minutos cada uno.

Aunque la IFAB, organismo encargado de las reglas del fútbol, contempla las llamadas "pausas de hidratación", su utilización está pensada para situaciones meteorológicas específicas, especialmente cuando coinciden temperaturas elevadas y altos niveles de humedad.

Desde el inicio, la FIFA dejó en claro que la medida también abre una nueva ventana de negocio para las cadenas de televisión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SANGREXENEIZE/status/2065258991224070327?s=20&partner=&hide_thread=false La pausa de hidratación es lo peor que le pasó al fútbol en toda su historia. Arruinaron el deporte. — SX (@SANGREXENEIZE) June 12, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AgustinMuzzu/status/2065171560533528614?s=20&partner=&hide_thread=false La pausa de hidratación es EXAGERADAMENTE larga, para que nos metan publicidad de tres minutos en medio de los partidos. El fútbol siempre fue un negocio, pero jamás esto. — Agustín Muzzu (@AgustinMuzzu) June 11, 2026

Según el protocolo establecido, las emisoras pueden abandonar la señal del estadio 20 segundos después de que el árbitro indique la pausa y deben regresar 30 segundos antes de la reanudación. Así genera una ventana publicitaria de aproximadamente dos minutos y diez segundos que antes no existía dentro de cada tiempo.

Las cadenas también tienen la posibilidad de mantener la imagen del campo y dividir la pantalla para incluir anuncios. En ese caso, solamente pueden aparecer patrocinadores oficiales de la FIFA.

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Por eso, numerosos usuarios en la red social X cuestionaron que el partido inaugural se disputara con una "temperatura amable" de 24°C en Ciudad de México, una condición climática que no parece justificar una necesidad urgente de hidratación como sí podría ocurrir en algunas sedes de Estados Unidos durante el verano.

En competiciones organizadas por la Conmebol, como la Libertadores y la Sudamericana, ya se utilizan cuando las condiciones climáticas lo requieren.

Sin embargo, existe una diferencia importante: durante esos intervalos las transmisiones suelen mantener las imágenes del estadio. Las cámaras muestran a los futbolistas, las indicaciones de los entrenadores y el ambiente en las tribunas, sin cortar la acción para emitir publicidad.

También se utilizaron en el Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos.

Cuánto dura realmente la pausa de hidratación

De acuerdo con el reglamento, las pausas pueden extenderse entre 90 segundos y tres minutos, dependiendo de las condiciones climáticas y de la decisión arbitral.

En el debut del Mundial 2026, la interrupción duró cerca de un minuto y medio.

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