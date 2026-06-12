12 de junio de 2026 - 10:54

Cuánto dura el "cooling break" en el Mundial 2026: memes, bronca entre los hinchas y publicidad encubierta

La pausa de hidratación, ya vista en otros torneos, debutó en la Copa del Mundo durante el partido de México y Sudáfrica. Ahora, son 90 minutos divididos en "cuatro tiempos".

Durante el partido inaugural México-Sudáfrica debutó la pausa de hidratación en el Mundial

Durante el partido inaugural México-Sudáfrica debutó la pausa de hidratación en el Mundial

Foto:

Gentileza
Pausa de hidratación durante Corea del Sur-República Checa

Pausa de hidratación durante Corea del Sur-República Checa

Foto:

Captura TV
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

A lo Flavio Azzaro: minuto de silencio en la TV de Sudáfrica tras el papelón ante México en el Mundial 2026

A lo Azzaro: minuto de silencio en la TV de Sudáfrica tras el papelón ante México en el Mundial 2026

Por Redacción Deportes
El video de Shakira y Antonio de la Rúa juntos tras la inauguración del Mundial 2026

El video íntimo de Shakira junto a Antonio de la Rúa tras el show en el Mundial 2026

Por Redacción Espectáculos
Embed

La primera interrupción llegó cuando se jugaban cerca de 24 minutos del primer tiempo. Con México ya en ventaja, el árbitro detuvo el encuentro y los jugadores caminaron hacia los bancos para hidratarse.

Lo llamativo ocurrió en las transmisiones televisivas: las imágenes del estadio desaparecieron y fueron reemplazadas por una tanda publicitaria a pantalla completa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MajolaB/status/2065155179360526662?s=20&partner=&hide_thread=false

Durante aproximadamente 90 segundos, millones de espectadores dejaron de ver el partido para observar anuncios comerciales. Cuando la transmisión regresó, el juego continuó normalmente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FcbRyanBuss19/status/2065162597540733010&partner=&hide_thread=false

Cambio en el Mundial 2026: de dos tiempos a "cuatro cuartos"

Aunque el descanso ya se ha visto en la Copa Libertadores y en la Sudamericana, la escena en México-Sudáfrica provocó severos cuestionamientos en redes sociales.

Miles de fanáticos consideraron que la pausa modificó el ritmo natural del encuentro y acercó el fútbol a modelos más propios de deportes como el básquet o el fútbol americano.

Pausa de hidratación durante Corea del Sur-República Checa
Pausa de hidratación durante Corea del Sur-República Checa

Pausa de hidratación durante Corea del Sur-República Checa

Con la incorporación de estas interrupciones, los tradicionales 90 minutos divididos en dos tiempos de 45 comienzan a fragmentarse en bloques más cortos, cercanos a cuatro segmentos de poco más de 20 minutos cada uno.

Aunque la IFAB, organismo encargado de las reglas del fútbol, contempla las llamadas "pausas de hidratación", su utilización está pensada para situaciones meteorológicas específicas, especialmente cuando coinciden temperaturas elevadas y altos niveles de humedad.

Desde el inicio, la FIFA dejó en claro que la medida también abre una nueva ventana de negocio para las cadenas de televisión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SANGREXENEIZE/status/2065258991224070327?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AgustinMuzzu/status/2065171560533528614?s=20&partner=&hide_thread=false

Según el protocolo establecido, las emisoras pueden abandonar la señal del estadio 20 segundos después de que el árbitro indique la pausa y deben regresar 30 segundos antes de la reanudación. Así genera una ventana publicitaria de aproximadamente dos minutos y diez segundos que antes no existía dentro de cada tiempo.

Las cadenas también tienen la posibilidad de mantener la imagen del campo y dividir la pantalla para incluir anuncios. En ese caso, solamente pueden aparecer patrocinadores oficiales de la FIFA.

Mundial de la FIFA 2026
Mundial de la FIFA 2026

Mundial de la FIFA 2026

Por eso, numerosos usuarios en la red social X cuestionaron que el partido inaugural se disputara con una "temperatura amable" de 24°C en Ciudad de México, una condición climática que no parece justificar una necesidad urgente de hidratación como sí podría ocurrir en algunas sedes de Estados Unidos durante el verano.

En competiciones organizadas por la Conmebol, como la Libertadores y la Sudamericana, ya se utilizan cuando las condiciones climáticas lo requieren.

Sin embargo, existe una diferencia importante: durante esos intervalos las transmisiones suelen mantener las imágenes del estadio. Las cámaras muestran a los futbolistas, las indicaciones de los entrenadores y el ambiente en las tribunas, sin cortar la acción para emitir publicidad.

También se utilizaron en el Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos.

Cuánto dura realmente la pausa de hidratación

De acuerdo con el reglamento, las pausas pueden extenderse entre 90 segundos y tres minutos, dependiendo de las condiciones climáticas y de la decisión arbitral.

En el debut del Mundial 2026, la interrupción duró cerca de un minuto y medio.

Los partidos de Argentina en el Mundial 2026

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Pareja de futbolistas: Marcos Senesi y Kelci Rose-Bowers

Quién es Kelci Rose-Bowers, la novia futbolista de Marcos Senesi que lo acompañará en el Mundial 2026

Por Redacción Deportes
Por la fecha 1 del Grupo B del Mundial 2026, Estados Unidos se medirá con Paraguay

Estados Unidos se mide con Paraguay por el Mundial 2026: hora, formaciones y por dónde seguirlo en vivo

Por la fecha 1 del Grupo B del Mundial 2026, Canadá se mide con Bosnia. 

Canadá vs. Bosnia por el Mundial 2026: horario, dónde ver en vivo y formaciones

Corea del Sur encontró a través de Hwang In-beom el camino para el triunfo asiático. 

Corea del Sur anotó el primer golazo del Mundial 2026