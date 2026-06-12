Quién es Kelci Rose-Bowers, la novia futbolista de Marcos Senesi que lo acompañará en el Mundial 2026

La inesperada convocatoria de Marcos Senesi al Mundial 2026 generó una ola de reacciones entre los hinchas, pero una de las más comentadas llegó desde Inglaterra. Apenas se conoció la decisión de Lionel Scaloni, una joven futbolista compartió este jueves un mensaje cargado de emoción que rápidamente se volvió viral.

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“¡Oh my God, it's happening!” , escribió Kelci Rose-Bowers en sus redes sociales, felicitando a su novio, Marcos Senesi (29), quien disputará su primera Copa del Mundo con la camiseta de la Selección Argentina.

La joven inglesa de 22 años se convirtió en una figura de interés entre los seguidores del defensor argentino luego de aparecer en ese video donde la flamante adquisición del Tottenham Hotspur reaccionaba con sorpresa y felicidad al enterarse de su convocatoria . Su expresión de emoción y orgullo por el logro de su novio llamó la atención de miles de usuarios.

La relación entre Senesi y Kelci comenzó a principios de 2024 en la ciudad inglesa de Bournemouth. Ambos coincidieron durante una campaña promocional organizada por el club para presentar las nuevas camisetas de la temporada.

Lo que comenzó como una sesión de fotos terminó convirtiéndose en una historia de amor . Tras aquel primer encuentro, siguieron en contacto y poco después oficializaron la relación.

La futbolista inglesa Kelci Rose-Bowers, novia de Marcos Senesi La futbolista inglesa Kelci Rose-Bowers, novia de Marcos Senesi Web

La pareja no tardó en compartir imágenes juntos en las redes sociales. El vínculo despertó interés porque ambos pertenecían a la misma institución: Senesi defendía los colores del primer equipo masculino, mientras que Kelci jugaba en el plantel femenino.

Con el paso de los meses decidieron convivir y consolidaron una relación marcada por el acompañamiento mutuo en sus respectivas carreras deportivas.

Kelci Rose-Bowers desarrolla una destacada carrera en el fútbol inglés. Puede desempeñarse como defensora central o lateral derecha y se formó en las divisiones juveniles del Southampton.

La futbolista inglesa Kelci Rose-Bowers, novia de Marcos Senesi La futbolista inglesa Kelci Rose-Bowers, novia de Marcos Senesi Web

Además, llegó a integrar selecciones juveniles de Inglaterra, una experiencia que impulsó su crecimiento deportivo desde muy joven.

En marzo de 2024 desembarcó en Bournemouth Women mediante un préstamo y rápidamente logró ganarse un lugar. Sus actuaciones convencieron al club, que terminó adquiriendo su ficha de manera definitiva.

Durante su paso por la institución, la jugadora disputó cerca de 70 encuentros oficiales, convirtió 11 goles y participó en la obtención de títulos importantes dentro de las categorías nacionales femeninas.

Pareja de futbolistas: Marcos Senesi y Kelci Rose-Bowers Pareja de futbolistas: Marcos Senesi y Kelci Rose-Bowers Web

Kelci, la novia de Marcos Senesi, es fanática de Argentina

La relación con Senesi también la acercó a las costumbres argentinas. Kelci visitó el país para conocer la tierra natal de su pareja y compartió en varias oportunidades su fascinación por la gastronomía, la cultura y la pasión futbolera que caracteriza a los argentinos.

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Ahora, mientras Senesi se prepara para vivir la experiencia más importante de su carrera deportiva en el Mundial 2026, Kelci aparece como una de sus principales compañeras de ruta.

Pareja de futbolistas: Marcos Senesi y Kelci Rose-Bowers Pareja de futbolistas: Marcos Senesi y Kelci Rose-Bowers Web

El destino también parece haber sincronizado los pasos de ambos. Mientras el defensor acaba de cerrar su llegada al Tottenham Hotspur, la futbolista anunció recientemente su salida de Bournemouth tras dos temporadas exitosas.