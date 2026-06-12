Estados Unidos se mide con Paraguay por el Mundial 2026: hora, formaciones y por dónde seguirlo en vivo

En Los Ángeles Stadium, Estados Unidos y Paraguay jugarán desde las 22:00, por la fecha 1 del Grupo D por la fase de grupos del Mundial 2026. Uno de los tres anfitriones, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, se mide ante la Albirroja de Gustavo Alfaro, que regresa a una Copa del Mundo luego de 16 años.
La probable formación de Estados Unidos vs. Paraguay, por el Mundial 2026
Matt Freese; Dante Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson; Sergiño Dest, Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman, Christian Pulisic; Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.
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La Selección de Estados Unidos que jugará el Mundial 2026. Hoy, se mide con Paraguay.
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El posible once de Paraguay vs. Estados Unidos, por el Mundial 2026
Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Diego Gómez, Damián Bobadilla; Mauricio Magalhaes o Gustavo Caballero, Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.