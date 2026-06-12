12 de junio de 2026 - 10:54

Estados Unidos se mide con Paraguay por el Mundial 2026: hora, formaciones y por dónde seguirlo en vivo

Este viernes, en Los Ángeles, Estados Unidos y Paraguay se medirán por la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026.

Por la fecha 1 del Grupo B del Mundial 2026, Estados Unidos se medirá con Paraguay

Por la fecha 1 del Grupo B del Mundial 2026, Estados Unidos se medirá con Paraguay

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Los Andes | Redacción Deportes
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La probable formación de Estados Unidos vs. Paraguay, por el Mundial 2026

Matt Freese; Dante Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson; Sergiño Dest, Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman, Christian Pulisic; Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

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La Selecci&oacute;n de Estados Unidos que jugar&aacute; el Mundial 2026. Hoy, se mide con Paraguay.&nbsp;

La Selección de Estados Unidos que jugará el Mundial 2026. Hoy, se mide con Paraguay.

El posible once de Paraguay vs. Estados Unidos, por el Mundial 2026

Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Diego Gómez, Damián Bobadilla; Mauricio Magalhaes o Gustavo Caballero, Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.

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La Selecci&oacute;n de Paraguay de Gustavo Alfaro. Hoy, debuta en el Mundial 2026 vs. Estados Unidos.&nbsp;

La Selección de Paraguay de Gustavo Alfaro. Hoy, debuta en el Mundial 2026 vs. Estados Unidos.

Estados Unidos vs. Paraguay, por el Mundial 2026: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 22
  • TV: TyC Sports.
  • Árbitro: Danny Makkelie (NED)
  • VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)
  • Estadio: Los Ángeles Stadium.

Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026: estadísticas y minuto a minuto

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