Conocé al árbitro que llega al Mundial 2026 con un récord que inquieta: promedia más expulsiones que nadie

El Mundial 2026 ya mostró sus primeras rojas y ahora aparece un nombre que genera expectativa: Facundo Tello. El árbitro argentino dirigirá el duelo entre Canadá y Bosnia y llega con un dato que no pasa desapercibido: es el juez con mayor promedio de expulsiones entre todos los árbitros designados para la Copa del Mundo.

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Después de un partido inaugural marcado por las tarjetas rojas —hubo tres expulsados por primera vez en un debut mundialista en dos décadas— el foco ahora se traslada al encargado de impartir justicia en uno de los encuentros más observados de la primera fecha.

Tello, de 44 años, encabeza el ranking de severidad entre los 51 árbitros convocados al torneo. Sus números hablan por sí solos: tiene una media de 0,42 expulsiones por partido , ya sea por doble amarilla o roja directa.

Facundo Tello estará hoy dirigiendo el partido entre Canadá y Bosnia Herzegovina.

Detrás aparecen el colombiano Rojas y el uruguayo Gustavo Tejera (0,38), el peruano Kevin Ortega (0,37) y el salvadoreño Iván Barton (0,36). Un detalle que sobresale: los árbitros del continente americano dominan los primeros puestos de esta estadística.

La presencia del argentino genera todavía más atención porque el encuentro que dirigirá tendrá como protagonista a Canadá, uno de los países organizadores del certamen.

No será la primera experiencia mundialista para Tello. Ya estuvo presente en Qatar 2022 y dirigió tres partidos: Suiza-Camerún, Corea del Sur-Portugal y Marruecos-Portugal. En aquella Copa mostró siete tarjetas amarillas y una expulsión.

Pero el episodio que terminó por instalar definitivamente su nombre ocurrió antes de aquel Mundial.

El 6 de noviembre de 2022 arbitró el Trofeo de Campeones entre Boca Juniors y Racing Club, uno de los partidos más caóticos y recordados del fútbol argentino reciente. Aquella noche terminó mostrando 11 tarjetas rojas entre jugadores, cuerpos técnicos e integrantes de ambas delegaciones.

Las expulsiones fueron tantas que Boca quedó por debajo del mínimo reglamentario de futbolistas y el encuentro debió darse por finalizado.

Mundial 2026 Facundo Tello suma en su historial una definición entre Boca y Racing, que finalizó con once expulsados. Gentileza

Desde entonces, el perfil de Tello quedó asociado a una conducción estricta y a una baja tolerancia cuando los partidos se salen de control.

Ahora el escenario cambia, pero la presión aumenta: Mundial, debut de uno de los anfitriones y un árbitro que no suele pasar inadvertido.

En un torneo que empezó mostrando tarjetas desde el primer día, muchos ya miran el próximo partido con una pregunta inevitable: ¿hará historia otra vez?